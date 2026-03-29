Real Madrid este interesată de mijlocașul englez Adam Wharton, care mai este curtat de patru cluburi din Premier League (campionat care se vede în direct și în exclusivitate în România pe VOYO), respectiv Chelsea, Liverpool, Machester City și Manchester United.

Stafful tehnic ar fi dispus să renunțe la Eduardo Camavinga, iar în schimb i-au fost oferite variantele Adam Wharton (Crystal Palace), Vitinha (PSG) și Kees Smit (AZ Alkmaar).

Real Madrid, gata să plătească 100 de milioane de euro pentru Adam Wharton

Internaționalul englez mai are contract cu trupa de pe Selhurst Park până în iunie 2029, iar Real Madrid vrea să facă o ofertă oficială în vara lui 2026, ceea ce ar putea oferi răgaz celor patru cluburi engleze să-i obțină semnătura.

Adam Wharton, în vârstă de 22 de ani, înalt de 1,82 m, este născut la Blackburn (Lancashire) și s-a format la academia lui Blackburn Rovers (2010-222). La nivel de seniori a jucat pentru Blackburn Rovers (2022-2024) și Crystal Palace (2024-prezent).

Are selecții pentru naționalele U19, U20 și U21 ale Angliei și are patru selecții pentru "The Three Lions", fiind oprit în lotul pentru Euro 2024, dar nejucând niciun minut.

Adam Wharton, evoluții foarte bune la Crystal Palace. E dorit de Real Madrid

În palmares are FA Cup (2024-2025), FA Community Shield (2025) și o finală de Campionat European (2024). Poate evolua pe posturile de închizător, mijlocaș central și mijlocaș ofensiv și este cotat la 60 de milioane de milioane de euro.

În acest sezon are șapte pase decisive în 41 de jocuri, iar Real Madrid trebuie să scoată din conturi 100 de milioane de euro dacă îl vrea! Presa din Anglia anunță că formația Crystal Palace nu renunță la el pentru mai puțini bani.