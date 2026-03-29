Starul madrilenilor a jucat în amicalul de lux din SUA cu Franța, încheiat cu înfrângerea Braziliei cu 1-2.

Vinicius a avut o prestație ștearsă în meciul în care coechipierul lui de la Real Madrid, Kylian Mbappe, și-a trecut numele pe tabela de marcaj.

Fotbalistul brazilian nu va juca în amicalul împotriva Croației, după ce a resimțit o durere în zona coapsei după meciul cu Franța, conform Marca.

Reprezentații Braziliei au luat decizia de a-l trimite înapoi la echipa de club pe Vinicius pentru a nu risca un nou „caz Raphinha”.

Din informațiile furnizate de jurnalistul italian Fabrizio Romano, Vinicius Junior nu are o probleme gravă și ar urma să joace în următorul meci al lui Real Madrid cu Mallorca.