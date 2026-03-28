Starul madrilenilor a jucat în amicalul de lux din SUA cu Franța, încheiat cu înfrângerea Braziliei cu 1-2.

Vinicius a avut o prestație ștearsă în meciul în care coechipierul lui de la Real Madrid, Kylian Mbappe, și-a trecut numele pe tabela de marcaj.

Vinicius, incert după meciul cu Franța

Aripa stânga a acuzat dureri la coapsă și nu a putut să se antreneze alături de colegii săi, informează Marca. Vinicius este momentan incert pentru amicalul de marți al Braziliei împotriva Croației, dar ar putea juca.

Sursa menționată mai sus a dezvăluit și faptul că Real Madrid nu a fost contactată de reprezentații Braziliei.

Cu toate că vedetele Franței au strălucit, oameni de bază ai Braziliei, precum Vinicius și Raphinha, nu au avut cea mai reușită prestație.

Pentru Franța urmează meciul amical împotriva Columbiei, care va avea loc duminică, 29 martie, de la 22:00.

De cealaltă parte, Brazilia va evolua împotriva Croației, miercuri, 1 aprilie, de la ora 03:00.