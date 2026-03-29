De neconceput pentru fanii lui Real Madrid! Idolul de pe „Bernabeu” vrea să joace cu Leo Messi

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Leo Messi ar putea avea coleg la Inter Miami un fost rival de la Real Madrid.

TAGS:
CasemiroLeo MessiReal MadridInter MiamiManchester United
Din articol

Mai mulți jucători care au făcut istorie în tricoul Barcelonei evoluează acum la Inter Mimai.

Cu siguranță prezența lui Lionel Messi la echipa din MLS i-a atras pe Luis Suarez, Jordi Alba și Sergio Busquets să semneze cu echipa la care David Beckham este acționar minoritar.

Până acum, niciun fost jucător legendar de la Real Madrid nu s-a alăturat lui Inter Miami, dar acest lucru s-ar putea schimba.

Inter Miami vrea să aducă un jucător cu cinci trofee Champions League în palmares

Echipa din SUA a pus ochii pe Casemiro, fotbalist care se află în ultimul an de contract cu Manchester United și care a anunțat că va părăsi echipa din Premier League la finalul acestui sezon.

Brazilianul care a contribuit serios la performanțele legendare reușite de Real Madrid în perioada când a madrilenii au cucerit trei trofee consecutive (2016, 2017 și 2018).

Fabrizio Romano a dezvăluit că Inter Miami negociază cu reprezentații brazilianului o posibilă mutare din vară, iar Casemiro ia serios în calcul mutarea la echipa lui Messi.

Rămâne de văzut dacă cele două părți se vor înțelege în final, pentru că fostul fotbalist de la Real Madrid mai are oferte din Arabia Saudită și chiar și din Europa.

Mijlocașul brazilian de 34 de ani are 336 de meciuri în tricoul lui Real Madrid, echipă pentru care a marcat 31 de goluri și a oferit 29 de pase decisive.

8 milioane de euro este cota lui Casemiro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Publicitate
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!