De neconceput pentru fanii lui Real Madrid! Idolul de pe „Bernabeu” vrea să joace cu Leo Messi

Mai mulți jucători care au făcut istorie în tricoul Barcelonei evoluează acum la Inter Mimai.

Cu siguranță prezența lui Lionel Messi la echipa din MLS i-a atras pe Luis Suarez, Jordi Alba și Sergio Busquets să semneze cu echipa la care David Beckham este acționar minoritar.

Până acum, niciun fost jucător legendar de la Real Madrid nu s-a alăturat lui Inter Miami, dar acest lucru s-ar putea schimba.

Inter Miami vrea să aducă un jucător cu cinci trofee Champions League în palmares

Echipa din SUA a pus ochii pe Casemiro, fotbalist care se află în ultimul an de contract cu Manchester United și care a anunțat că va părăsi echipa din Premier League la finalul acestui sezon.

Brazilianul care a contribuit serios la performanțele legendare reușite de Real Madrid în perioada când a madrilenii au cucerit trei trofee consecutive (2016, 2017 și 2018).

Fabrizio Romano a dezvăluit că Inter Miami negociază cu reprezentații brazilianului o posibilă mutare din vară, iar Casemiro ia serios în calcul mutarea la echipa lui Messi.

Rămâne de văzut dacă cele două părți se vor înțelege în final, pentru că fostul fotbalist de la Real Madrid mai are oferte din Arabia Saudită și chiar și din Europa.