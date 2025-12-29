Real Madrid și-a găsit fundaș! Sumă excelentă pentru unul dintre cei mai promițători stoperi din lume

Real Madrid ia în calcul din ce în ce mai serios să îl readucă pe Santiago Bernabeu pe Jacobo Ramon (20 de ani), fundașul central vândut la Como în vară pentru doar 2,5 milioane de euro.

Jacobo Ramon, dorit înapoi de Real Madrid

Ramon a impresionat în actualul sezon din Serie A, unde a adunat 13 apariții și a marcat o dată. Puștiul crescut de „La Fabrica” ar putea fi o soluție ideală pentru madrileni, pe un post care le-a dat numeroase bătăi de cap în ultimii ani și o face și în prezent.

Real Madrid și-a păstrat o clauză de răscumpărare pentru Jacobo Ramon în valoare de 8 milioane de euro. Într-o situație asemănătoare se află și mijlocașul ofensiv Nico Paz, pentru care conducerea „Los Blancos” va plăti cu un milion de euro în plus.

Dezvăluirea din presa internațională despre viitorul lui Jacobo Ramon

„Fundașul central de la Como, Jacobo Ramon, este din ce în ce mai probabil să își vadă clauza de răscumpărare activată de Real Madrid vara viitoare.

Taxa lui de răscumpărare este de doar 8 milioane de euro.

Atât el, cât și Nico Paz urmează să se întoarcă la Bernabeu după ce au înflorit la Como sub conducerea lui Cesc Fabregas”, a notat Transfer News Live, pe X, citând ESPN.

