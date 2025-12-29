Real Madrid și-a găsit fundaș! Sumă excelentă pentru unul dintre cei mai promițători stoperi din lume

Real Madrid și-a găsit fundaș! Sumă excelentă pentru unul dintre cei mai promițători stoperi din lume La Liga Stema lui Real Madrid / Foto: Imago
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Real Madrid încearcă să își rezolve unul dintre cele mai problematice posturi cu un transfer de 8.000.000 de euro. 

TAGS:
Real MadridJacobo RamonComoSerie Ala liga
Din articol

Real Madrid ia în calcul din ce în ce mai serios să îl readucă pe Santiago Bernabeu pe Jacobo Ramon (20 de ani), fundașul central vândut la Como în vară pentru doar 2,5 milioane de euro. 

Jacobo Ramon, dorit înapoi de Real Madrid

Ramon a impresionat în actualul sezon din Serie A, unde a adunat 13 apariții și a marcat o dată. Puștiul crescut de „La Fabrica” ar putea fi o soluție ideală pentru madrileni, pe un post care le-a dat numeroase bătăi de cap în ultimii ani și o face și în prezent. 

Real Madrid și-a păstrat o clauză de răscumpărare pentru Jacobo Ramon în valoare de 8 milioane de euro. Într-o situație asemănătoare se află și mijlocașul ofensiv Nico Paz, pentru care conducerea „Los Blancos” va plăti cu un milion de euro în plus. 

Dezvăluirea din presa internațională despre viitorul lui Jacobo Ramon

„Fundașul central de la Como, Jacobo Ramon, este din ce în ce mai probabil să își vadă clauza de răscumpărare activată de Real Madrid vara viitoare.

Taxa lui de răscumpărare este de doar 8 milioane de euro.

Atât el, cât și Nico Paz urmează să se întoarcă la Bernabeu după ce au înflorit la Como sub conducerea lui Cesc Fabregas”, a notat Transfer News Live, pe X, citând ESPN. 

  • 6 meciuri și un gol a adunat Jacobo Ramon la Real Madrid, până să fie cedat la Como. 
  • 18 milioane de euro este cota sa de piață actuală, conform Transfermarkt. 
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum a reacționat Zelenski în momentul în care Trump a spus că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind” | VIDEO
Cum a reacționat Zelenski &icirc;n momentul &icirc;n care Trump a spus că Rusia &bdquo;doreşte să vadă Ucraina reuşind&rdquo; | VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Real Madrid &icirc;l poate vinde pe cel mai dur jucător din lot. PSG e gata să plătească suma cerută
Real Madrid îl poate vinde pe cel mai dur jucător din lot. PSG e gata să plătească suma cerută
Real Madrid răm&acirc;ne cu buza umflată! Cei mai importanți patru jucători din lot și-au prelungit contractele cu Bayern
Real Madrid rămâne cu buza umflată! Cei mai importanți patru jucători din lot și-au prelungit contractele cu Bayern
Au &icirc;nceput negocierile cu jucătorul dorit de Real Madrid!
Au început negocierile cu jucătorul dorit de Real Madrid!
Real Madrid și-a făcut planul! Cu banii pentru Vinicius vrea să cumpere un star al PSG-ului
Real Madrid și-a făcut planul! Cu banii pentru Vinicius vrea să cumpere un star al PSG-ului
Scandalul continuă: Real Madrid cere despăgubiri uriașe!
Scandalul continuă: Real Madrid cere despăgubiri uriașe!
ULTIMELE STIRI
Victor Pițurcă, verdict pentru FCSB după &rdquo;perioada neagră&rdquo; a campioanei! Pe cine susține &icirc;n lupta la titlu: &rdquo;Mi-aș dori să c&acirc;știge campionatul!&rdquo;
Victor Pițurcă, verdict pentru FCSB după ”perioada neagră” a campioanei! Pe cine susține în lupta la titlu: ”Mi-aș dori să câștige campionatul!”
Ofertă din Superliga pentru Steliano Filip!
Ofertă din Superliga pentru Steliano Filip!
Posibilii adversari ai lui Ngezana! Pe cine ar putea &icirc;nt&acirc;lni Africa de Sud &icirc;n &bdquo;optimile&rdquo; CAN
Posibilii adversari ai lui Ngezana! Pe cine ar putea întâlni Africa de Sud în „optimile” CAN
Antrenorul lui Ngezana de la naționala Africii de Sud, nemulțumit după calificarea &icirc;n &rdquo;optimi&rdquo;: &rdquo;Asta le-am spus la pauză!&rdquo;
Antrenorul lui Ngezana de la naționala Africii de Sud, nemulțumit după calificarea în ”optimi”: ”Asta le-am spus la pauză!”
Dinamo a rezolvat primul transfer al iernii! Anunțul lui Andrei Nicolescu: &rdquo;Pe 2 ianuarie e prezentarea!&rdquo;
Dinamo a rezolvat primul transfer al iernii! Anunțul lui Andrei Nicolescu: ”Pe 2 ianuarie e prezentarea!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. Dragonul , tot un z&acirc;mbet

Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet

E gata! Gigi Becali a făcut anunțul despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB

E gata! Gigi Becali a făcut anunțul despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB

Jackpot pentru Gigi Becali! Cota unui jucător de la FCSB a crescut cu 330%

Jackpot pentru Gigi Becali! Cota unui jucător de la FCSB a crescut cu 330%

Cel mai fericit că Inter l-a adus pe Chivu: &rdquo;Inzaghi nu mă folosea niciodată!&rdquo;

Cel mai fericit că Inter l-a adus pe Chivu: ”Inzaghi nu mă folosea niciodată!”

Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii: &rdquo;Cum să primești salariu dacă pierzi?&rdquo;

Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii: ”Cum să primești salariu dacă pierzi?”

Atalanta - Inter Milano 0-1! Cristi Chivu &icirc;ncheie anul pe primul loc &icirc;n Serie A după o victorie c&acirc;t un campionat. Clasamentul

Atalanta - Inter Milano 0-1! Cristi Chivu încheie anul pe primul loc în Serie A după o victorie cât un campionat. Clasamentul



Recomandarile redactiei
Victor Pițurcă, verdict pentru FCSB după &rdquo;perioada neagră&rdquo; a campioanei! Pe cine susține &icirc;n lupta la titlu: &rdquo;Mi-aș dori să c&acirc;știge campionatul!&rdquo;
Victor Pițurcă, verdict pentru FCSB după ”perioada neagră” a campioanei! Pe cine susține în lupta la titlu: ”Mi-aș dori să câștige campionatul!”
Ofertă din Superliga pentru Steliano Filip!
Ofertă din Superliga pentru Steliano Filip!
Posibilii adversari ai lui Ngezana! Pe cine ar putea &icirc;nt&acirc;lni Africa de Sud &icirc;n &bdquo;optimile&rdquo; CAN
Posibilii adversari ai lui Ngezana! Pe cine ar putea întâlni Africa de Sud în „optimile” CAN
Dinamo a rezolvat primul transfer al iernii! Anunțul lui Andrei Nicolescu: &rdquo;Pe 2 ianuarie e prezentarea!&rdquo;
Dinamo a rezolvat primul transfer al iernii! Anunțul lui Andrei Nicolescu: ”Pe 2 ianuarie e prezentarea!”
Lovitură pentru Universitatea Craiova! Oltenii, părăsiți de antrenor chiar &icirc;nainte de finalul anului
Lovitură pentru Universitatea Craiova! Oltenii, părăsiți de antrenor chiar înainte de finalul anului
Alte subiecte de interes
Kylian Mbappe str&acirc;nește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius &icirc;ncă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract p&acirc;nă &icirc;n 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Como continuă transferurile de top și devine o forță a Italiei! Ce jucători a mai adus Cesc Fabregas &nbsp;
Como continuă transferurile de top și devine o forță a Italiei! Ce jucători a mai adus Cesc Fabregas  
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Răzvan Marin, elogiat &icirc;n presa italiană după debutul cu AS Roma: &rdquo;Cel mai bun!&rdquo; Reacția fotbalistului rom&acirc;n
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
CITESTE SI
Ședința CCR a fost am&acirc;nată, din nou, după ce judecătorii PSD nu au venit. Noul termen propus pentru contestația &Icirc;CCJ

stirileprotv Ședința CCR a fost amânată, din nou, după ce judecătorii PSD nu au venit. Noul termen propus pentru contestația ÎCCJ

Au fost prinși &icirc;mpreună la un an de la divorț. C&acirc;nd toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu &icirc;și mai vorbesc, cei doi au fost surprinși &icirc;n timp ce făceau cumpărături de Crăciun

protv Au fost prinși împreună la un an de la divorț. Când toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu își mai vorbesc, cei doi au fost surprinși în timp ce făceau cumpărături de Crăciun

Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă de Crăciun. Cum s-a pozat vedeta la 56 de ani. GALERIE FOTO

stirileprotv Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă de Crăciun. Cum s-a pozat vedeta la 56 de ani. GALERIE FOTO

Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de &bdquo;sfidare la adresa rom&acirc;nilor&rdquo;. &bdquo;Privilegii nesimțite&rdquo;

stirileprotv Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de „sfidare la adresa românilor”. „Privilegii nesimțite”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!