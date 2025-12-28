Au început negocierile cu jucătorul dorit de Real Madrid!

Olandezul a stârnit interesul echipei pregătite de Xabi Alonso, care ar fi gata să facă o ofertă pentru a-l transfera de la Tottenham. De-a lungul timpului, Real Madrid a transferat și alți jucători de la clubul londonez care, ulterior, au scris istorie pe ”Bernabeu”, precum Luka Modric sau Gareth Bale.



Tottenham începe negocierile cu Micky van de Ven



Până când Real Madrid va face o ofertă concretă pentru Van de Ven, Tottenham ripostează și e gata să-l cheme pe fundașul olandez la negocieri pentru un nou contract. Actuala înțelegere dintre cele două părți este valabilă până în 2029.



Londonezii ar vrea să-i ofere un salariu mai mare olandezului pentru a-l convinge să rămână la echipă. În această perioadă, cei de la Tottenham consideră că semnarea prelungirii cu Van de Ven este mult mai importantă decât orice alt transfer, scriu britanicii de la TheAthletic.

