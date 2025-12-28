Au început negocierile cu jucătorul dorit de Real Madrid!

Micky van de Ven (24 de ani), fundașul titular de la Tottenham, este pe lista de transferuri a lui Real Madrid.

Micky van de VenTottenhamReal Madrid
Olandezul a stârnit interesul echipei pregătite de Xabi Alonso, care ar fi gata să facă o ofertă pentru a-l transfera de la Tottenham. De-a lungul timpului, Real Madrid a transferat și alți jucători de la clubul londonez care, ulterior, au scris istorie pe ”Bernabeu”, precum Luka Modric sau Gareth Bale.

Tottenham începe negocierile cu Micky van de Ven

Până când Real Madrid va face o ofertă concretă pentru Van de Ven, Tottenham ripostează și e gata să-l cheme pe fundașul olandez la negocieri pentru un nou contract. Actuala înțelegere dintre cele două părți este valabilă până în 2029.

Londonezii ar vrea să-i ofere un salariu mai mare olandezului pentru a-l convinge să rămână la echipă. În această perioadă, cei de la Tottenham consideră că semnarea prelungirii cu Van de Ven este mult mai importantă decât orice alt transfer, scriu britanicii de la TheAthletic.

Fundașul-golgheter de la Tottenham a marcat de șase ori în acest sezon pentru echipa sa, în 23 de apariții, o cifră impresionantă pentru un apărător. Site-urile de specialitate îl evaluează pe olandez la 65 de milioane de euro.

40 de milioane de euro plăteau cei de la Tottenham în 2023 pentru a-l transfera pe Van de Ven de la Wolfsburg. În cariera sa, fundașul a mai jucat și la Volendam, în Olanda.

Real Madrid, locul doi în La Liga

Formația de pe ”Bernabeu” are 42 de puncte și este pe locul secund în clasamentul din La Liga, la patru puncte distanță de liderul și campioana FC Barcelona, după 18 etape.

În prima rundă din 2026, Real Madrid va avea parte de un test dificil, pe teren propriu, cu Betis Sevilla, una dintre echipele cu pretenții din campionatul Spaniei. Andaluzii sunt pe locul șase, cu 28 de puncte.

Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ
Superliga &icirc;n 2025: 424 de goluri, 174 de marcatori și cartonașe din belșug
Răzvan Lucescu a pus m&acirc;na pe telefon și a rezolvat transferul iernii la PAOK
Adrian Mutu e hotăr&acirc;t: &rdquo;Chivu n-a realizat nimic. El e antrenorul anului&rdquo;
Am uitat să respirăm: Marcu Czentye scrie despre ce n-a văzut Parisul &icirc;n 134 de ani
Fotbalistul care i-a băgat trei milioane de euro &icirc;n conturi FCSB-ului: &bdquo;At&acirc;t am c&acirc;știgat&rdquo;
Ionuț Nedelcearu dezvăluie cum este privit ca rom&acirc;n &icirc;n Rusia: &rdquo;&Icirc;n Rom&acirc;nia există această percepție&rdquo;

Coman, &icirc;napoi &icirc;n Rom&acirc;nia ca să semneze cu FCSB? Arabii au lămurit cum stau lucrurile

Pițurcă, dezamăgit după ce a văzut cine a c&acirc;știgat premiul pentru fotbalistul anului &icirc;n Rom&acirc;nia: Asta spune multe

Gigi Becali i-a pus contractul pe masă, dar el a ales să plece! Ruptură definitivă la FCSB: &bdquo;E jucător liber!&rdquo;

Plecat de la Universitatea Craiova, Alisson Safira a devenit golgheter și a schimbat din nou echipa

Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Tavi Popescu chiar de ziua lui: &bdquo;Dacă &icirc;nțelege, bine, dacă nu, la revedere&rdquo;

Adrian Mutu e hotăr&acirc;t: &rdquo;Chivu n-a realizat nimic. El e antrenorul anului&rdquo;
Răzvan Lucescu a pus m&acirc;na pe telefon și a rezolvat transferul iernii la PAOK
Fotbalistul care i-a băgat trei milioane de euro &icirc;n conturi FCSB-ului: &bdquo;At&acirc;t am c&acirc;știgat&rdquo;
Următorul transfer de la FCSB? &rdquo;E bun, am urmărit&rdquo;
Am uitat să respirăm: Marcu Czentye scrie despre ce n-a văzut Parisul &icirc;n 134 de ani
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin după ce i-a oferit 20 de minute contra lui Burnley
Englezii tranșează duelul Drăgușin - Van de Ven. Ce solicită &icirc;naintea derby-ului Tottenham - Arsenal
Fricțiuni &icirc;ntre Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul rom&acirc;n + &Icirc;ntrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin &icirc;nainte de debutul &icirc;n noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul rom&acirc;n
Kylian Mbappe str&acirc;nește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius &icirc;ncă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Vladimir Putin ameninţă cu forţa dacă Ucraina nu acceptă pacea. Kremlinul spune că obiectivele militare vor fi atinse oricum

Au fost prinși &icirc;mpreună la un an de la divorț. C&acirc;nd toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu &icirc;și mai vorbesc, cei doi au fost surprinși &icirc;n timp ce făceau cumpărături de Crăciun

Viscol puternic &icirc;n Rom&acirc;nia. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de v&acirc;nt și ninsori &icirc;n majoritatea regiunilor. HARTĂ

&rdquo;A cam venit timpul să &icirc;ntoarceți foaia&rdquo;. Investitorii &icirc;n aur și argint &icirc;i provoacă pe investitorii &icirc;n bitcoin

