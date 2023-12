Real Madrid repatriază jucătorul alături de care a cucerit 4 Champions League! Îl transferă pentru 10 milioane de euro 

Spaniolii au aflat ce transfer vrea să facă italianul Carlo Ancelotti.

Real Madrid este pe cale să repatrieze un fotbalist, pe fundașul central Raphael Varane, în vârstă de 30 de ani, plecat în vara lui 2021 la Manchester United, pentru 40 de milioane de euro. Pentru că Ancelotti este nemulțumit și de defensivă, ar vrea să îl readucă la echipă pe fundașul francez, care, poate surprinzător, nu ar spune nu revenirii la Real Madrid.

Real Madrid vrea să îl repatrieze pe Raphael Varane, acum la Manchester United

În cazul în care mutarea se va face, atunci Real Madrid l-ar readuce pe Varane pentru o sumă vizibil mai mică se pare. Chiar dacă mai are acord cu Manchester United până în vara lui 2025, englezii l-ar lăsa să plece pentru o sumă mică, de 10 milioane de euro conform presei din Spania. Motivul? Varane nu este deloc om de bază la Manchester United, bifând 14 meciuri în acest sezon și integralist în doar trei rânduri.

Varane câștigă 12 milioane de euro pe an la Manchester United, iar Real Madrid îi va oferi, se pare, un contract ceva mai mic. Însă, vor fi bonusuri de performantă pentru jucătorul care mai are un an și jumătate de contract în Anglia, pentru că îi surâde revenirea la Madrid.

Raphael Varane a cucerit patru Ligi ale Campionilor cu Real Madrid

Raphael Varane a câștigat patru trofee Champions League cu Real Madrid, jucând în peste 360 de meciuri pentru ”galactici”.

Fundașul ce a câștigat Campionatul Mondial din 2018 cu naționala Franței a părăsit Spania și a mers în Anglia după 10 ani petrecuți la Madrid. Acesta a ales să plece la Manchester United, acolo unde avea să se reîntâlnească cu Cristiano Ronaldo. Însă, portughezul a plecat de ceva timp, iar același lucru se pregătește să-l facă și el.

Raphael Varane, dispus să revină la Real Madrid

Varane a recunoscut că și-ar dori să revină la Real Madrid pentru a experimenta viața de sportiv la fostul club, în speranța că poate avea din nou realizări cu trofee câștigate. În afară de Real Madrd, el a mai evoluat pentru Lens, în Franța.

Raphael Varane a adunat 93 de prezențe pentru naționala Franței, în care a marcat de 5 ori. Stoperul și-a trecut în palmares două trofee alături de ”cocoșii galici”: titlul mondial din 2018 și trofeul UEFA Nations League în 2021. La începutul acestui an, Varane s-a retras din naționala Franței.