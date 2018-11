Anunt soc: Falcao, la Real Madrid, la 33 de ani! Detaliile unei mutari cu totul neasteptate, aflate de spanioli

Real Madrid este in cautarea unui atacant de careu.

Cei de la Real Madrid cauta sa improspateze lotul inainte de returul campionatului si vor sa aduca macar o solutie de rezerva pentru titularii de drept.

Radamel Falcao este unul dintre numele vehiculate pentru a ajunge pe Bernabeu. Columbianul nu mai prinde primul 11 al lui AS Monaco sub comanda lui Thierry Henry si se gandeste la o noua provocare, scrie MARCA. Acesta este vazut drept inlocuitorul potrivit pentru Karim Benzema.

Falcao mai are un an si jumatate de contract cu AS Monaco. Este impresariat de Jorge Mendes, agent care se afla in relatii foarte bune cu Florentino Perez.

Oficialii formatiei de pe Bernabeu analizeaza posiblitatea de a-l aduce pe Falcao in La Liga. Pe langa atacantul care urmeaza sa implineasca 33 de ani, Real Madrid incearca sa-i aduca si pe Mario Hermoso si Ezequiel Palacios.

Si situatia economica a formatiei din Ligue 1 este favorabila unui transfer al lui Falcao la Madrid. Monegascii au mari probleme financiare dupa ce conducatorul clubului, Dimitri Rybolovlev, a fost arestat.