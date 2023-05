Lovitura pregătită de Real Madrid. Gruparea de pe Santiago Bernabeu aduce un fotbalist în vârstă de 33 de ani

Real Madrid se pregătește să-l ia pe Joselu împrumut gratis pentru un sezon.

Atacantul echipei Espanol Barcelona, Joselu Mato (33 de ani), ar urma să semneze cu Real Madrid, anunţă presa spaniolă.

Potrivit Relevo, el s-ar putea întoarce la clubul unde a jucat între 2011 şi 2012 şi s-ar putea reîntâlni cu cumnatul şi prietenul său, Dani Carvajal.

El a devenit internaţional în acest sezon, marcând două goluri la prima sa selecţie împotriva Norvegiei, şi a făcut senzaţie în La Liga, marcând 16 goluri în 33 de meciuri.

Aceste statistici îl fac al treilea cel mai bun marcator din campionatul spaniol, după Robert Lewandowski şi Karim Benzema.

???? Real Madrid are set to sign former Stoke and Newcastle striker Joselu on a one-year loan deal for free.

(Source: @Jfelixdiaz) pic.twitter.com/FaziXdSj46