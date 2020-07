Real Madrid se pregateste de SARBATOARE, in liniste! Oficialii clubului au transmis un mesaj suporterilor: "Nu faceti asta!"

Real Madrid este la un pas sa castige un nou titlu in La Liga sub comanda lui Zidane.

Cu doua etape inainte de final si cu 4 puncte avans de rivala Barcelona, Real Madrid se pregateste deja de sarbatoarea unui nou titlu in La Liga.

Oficialii clubului si-au luat preventiv masuri de precautie si au transmis un mesaj clar pentru suporterii echipei: sa nu iasa in strada pentru sarbatorirea clubului!.

In contextul pandemiei de coronavirus si a infectiilor care au explodat din nou la nivel global, fotbalistii madrilenilor nu vor mai merge in Piata Cibeles pentru a celebra reusita:

"Suntem foarte constienti de situatia dificila pe care o traim si de eforturile pe care societatea le desfasoara pentru a lupta contra efectelor pandemiei Covid-19. Daca echipa noastra va fi campioana, jucatorii nostri nu vor sarbatori la Piata Cibeles, lucru pe care il cerem si fanilor nostri", se arata intr-un comunicat al clubului Real Madrid.

Echipa lui Zidane primeste vizita lui Villareal in etapa urmatoare, joi, de la ora 22:00. In ultima runda a sezonului, madrilenii vor merge in deplasare la Leganes.