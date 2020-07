Benzema, golul 500 din ERA ZIDANE la Real Madrid! Cifre senzationale pentru starul francez in acest sezon

Jucatorul lui Real Madrid a fost desemnat cel mai bun fotbalist al lunii iunie din La Liga, iar in meciul cu Alaves a ajuns la 18 goluri in acest sezon pentru "galactici".

???? @Benzema is the #LaLigaSantander Player of the Month for June.

El a inscris dintr-o lovitura de la 11 metri, acesta fiind al 500-lea gol reusit de madrileni sub comanda lui Zinedine Zidane. Benzema a reusit, in trecut, sa inscrie si primul gol de la preluarea lui Zidane, dar si pe cel de-al 400-lea.

Karim Benzema scored Zidane’s Real Madrid first goal and has just scored Zidane’s Real Madrid 500th goal. pic.twitter.com/XSBNIid8xK

In total, Benzema a marcat de 380 de ori de cand este la Real Madrid.

Pe 9 iulie s-au implinit 11 ani de cand fotbalistul a semnat cu echipa de pe Santiago Bernabeu.

On this day in 2009, Karim Benzema signed for Real Madrid. One of the most underrated strikers in the world ????????

More appearances than Cristiano Ronaldo ????

More goals than R9 ⚽

More assists than Zidane ????️

(via @ChampionsLeague)pic.twitter.com/lD4AgqO5DL