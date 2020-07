Surpriza majora! Pe cine preia Manuel Pellegrini, fostul antrenor de la City si Real Madrid

Chilianul a fost anuntat oficial ca nou antrneor al lui Betis! Pellegrini le-a mai antrenat in La Liga pe Real Madrid, Villarreal si Malaga, apoi a trecut la Manchester City, alaturi de care a castigat un titlu in Premier League (2014). Pellegrini, 66 de ani, isi va incepe munca dupa ce campionatul spaniol se va incheia.

Betis e acum pe 13 in La Liga. Pana la finalul sezonului mai sunt 3 etape.



