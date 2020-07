LIVE TEXT 13:00 Se stabilesc sferturile UCL! | AICI afli in timp real care sunt meciurile care vor decide soarta Ligii

Urmarim si comentam impreuna tragerea la sorti pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Mai sunt patru optimi care inca nu s-au decis, insa UEFA a ales sa stabileasca inca de acum modul in care vor arata sferturile de finala. S-au calificat deja Atalanta, Atletico Madrid, PSG si RB Leipzig, in vreme ce Bayern Munchen este si ea aproape de accederea in faza sferturilor in urma victoriei cu 3-0 de pe terenul lui Chelsea.

Returul celor 4 optimi ramase de disputat se vor disputa in 7 si 8 august, pe arenele cluburilor care ar fi trebuit sa le gazduiasca si in conditii normale. Astfel, Barcelona va primi vizita lui Napoli (1-1 in tur), Manchester City o primeste pe Real Madrid (2-1 pentru “cetateni” in mansa tur), Chelsea se deplaseaza la Bayern (3-0 pentru nemti pe Stamford Bridge), iar Juventus primeste vizita lui Olympique Lyon (1-0 pentru francezi in tur).

Incepand cu faza sferturilor, turneul se va muta la Lisabona, pe stadioanele celor de la Sporting si Benfica. Nu se va mai juca in sistem tur-retur, ci se va disputa un singur meci.

Sferturile sunt programate pentru 12-15 august, semifinalele se vor juca pe 18 si 19 august, in vreme ce finala are loc in data de 23 august, pe Estadio Da Luz.