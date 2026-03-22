de Dan CHILOM

Echipa lui Arbeloa este pe poziția secundă în urmărirea liderului Barcelona, care este pe prima poziție, cu un avans de 4 puncte. Oaspeții de azi, Atleti, sunt pe locul patru, ultimul care duce în ediția următoare de UCL. Cele două sunt despărțite de nu mai puțin de 9 puncte.

Real Madrid - Atletico Madrid | Echipe probabile

Real Madrid- Lunin – Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras – Camavinga, Tchouameni, Valverde – Guler – Mbappe, Vinicius;

Ceballos, Courtois, Eder Militao, Mendy și Rodrygo sunt indisponibili pentru trupa lui Arbeloa.

Atletico - Musso – Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri – Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman – Sorloth, Alvarez;

Pentru trupa lui Simeone nu pot evolua Barrios Mendoza, Oblak și Pubill

Real Madrid - Atletico Madrid, de la 22:00. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom

Cele două formații sunt calificate și în sferturile UCL, acolo unde Madrid dă piept cu Bayern, iar Atletico cu Barcelona.

În ultimele 10 confruntări directe, Atletico o conduce pe Real Madrid cu scorul de 4-3.

Alvaro Arbeloa și Diego Simeone se întâlnesc pentru prima dată într-o partida oficială.

Casele de pariuri îi oferă o cotă de 1.84 la victorie lui Madrid, și 4.00 lui Atletico.

Egalul este cotat cu 3.90

Courtois și Oblak, doi dintre cei mai buni portari din lume la ora actuală, nu vor fi între buturi la partida de diseară.

José Luis Munuera Montero va conduce partida de azi, arbitru care acordă 4,66 cartonașe galbene pe meci, și 0,32 roșii.

Sugestia Sport.ro: Ambele echipe marchează.