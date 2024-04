Carlo Ancelotti dezvăluie: ”E unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume”

După 30 de etape desfășurate în primul eșalon al Spaniei, galacticii și-au asigurat o diferență de opt puncte față de ocupanta poziției secunde, FC Barcelona (67p).

Revenit după o accidentare care l-a ținut pe bară aproape tot sezonul curent, Eder Militao a bifat un minut în confruntarea cu Athletic Bilbao din etapa #30, încheiată 2-0 în favoarea echipei ”blanco”.

Carlo Ancelotti, antrenorul lui Real Madrid, a vorbit despre Eder Militao și a ținut să puncteze faptul că fundașul central este unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume la momentul actual.

”Eder Militao e unul dintre cei mai buni din lume. Sigur, are nevoie de timp să-și recapete forma, dar e important că-l avem înapoi”, a spus Carlo Ancelotti, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele sociale.

