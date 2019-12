Real Madrid pregateste o oferta COLOSOALA pentru un jucator GIGANTIC! Nu e nici Mbappe si nici Neymar! Pe cine vrea Perez sa aduca pe Bernabeu

Real Madrid pregateste o oferta pentru unul dintre cei mai buni atacanti din lume la ora actuala.

Dupa plecarea lui Cristiano Ronaldo, Benzema a devenit principalul marcator al madrilenilor si omul asupra caruia se invarte jocul celor de la Real Madrid. In perioada de transferuri, Mbappe si Neymar sunt principalele tinte ale lui Perez, insa in cazul in care presedintele galacticilor nu ii poate aduce pe cei doi pe Bernabeu, a pus ochii pe un alt jucator.

Potrivit Diario Gol, acesta pregateste o oferta de 220 de milioane de euro pentru atacantul celor de la Tottenham, Harry Kane. Transferul insa este greu sa se realizeze in conditiile in care Mourinho se nu vrea sa il lase pe Kane sa plece, declarand ca pentru el este cel mai bun atacant din lume la ora actuala.