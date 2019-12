"Cristiano Ronaldo are o problema cu Sarri!" Un fost jucator de la Real Madrid vorbeste despre situatia portughezului la Juventus 

Relatia dintre Cristiano Ronaldo si Maurizio Sarri nu ar fi tocmai buna.

Cristiano Ronaldo a fost schimbat in doua meciuri consecutive pentru Juventus, in unul din ele inca din minutul 54. Ronaldo iesit de pe teren nervos, indreptandu-se direct spre vestiar, pentru ca mai apoi, sa paraseasca stadionul inainte de finalul meciului.

Sarri a vorbit dupa meci despre situatia lui Ronaldo, motivand ca a fost schimbat din cauza unei usoare accidentari. Ulterior, atacantul portughez a mers la nationala si a jucat in ambele meciuri titular, inscriind si goluri, ceea ce contraziceau spusele lui Sarri, conform carora ar fi fost accidentat.

Insa, Ronaldo a recunoscut ca sufera o usoara leziune, dar poate juca, desi nu in conditii optime. Portughezul a fost lasat afara din lot pentru primul meci dupa revenirea de la nationala, insa a revenit titular in meciul din Champions League, cu Atletico.

"Cristiano Ronaldo are o problema cu Sarri"

Antonio Cassano, fost jucator la Roma si Real Madrid, a vorbit despre situatia lui Ronaldo la Juventus, dar si despre relatia pe care acesta o are cu antrenorul.

"Cred ca Ronaldo are o mare problema cu Sarri. Totul a plecat de la cele doua schimbari consecutive, pe un jucator de tipul lui il irita astfel de lucruri. In opinia mea, este o problema, iar Juventus a acoperit-o intr-un mod genial", a declarat Cassano, conform As.