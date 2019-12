Un fotbalist din Italia, declaratie ULUITOARE despre acordarea Balonului de Aur: "Real Madrid nu a vrut asta"

Giorgio Chiellini a facut declaratii socante despre acordarea Balonului de Aur.

Chiellini, colegul lui Cristiano Ronaldo de la Juventus, a fost prezent la gala fotbalului italian de aseara, iar fundasul italian a oferit cateva declaratii despre acordarea Balonului de Aur din 2018.

"Anul trecut Modric nu trebuia sa castige acest trofeu, la fel Griezmann sau Pogba. Nu i-a fost acordat lui Cristiano pentru ca Real Madrid nu a vrut asta. Anul acesta cred ca ar fi trebuit sa castige cineva de la Liverpool. Dintre Messi si Cristiano e ca si cum ai alege intre Rafa Nadal si Roger Federer", a declarat Chiellini.

"Sunt lucruri care se fac impotriva lui Ronaldo de cand se afla in Italia. Modric nu a fost chiar cel mai bun in acel an", a adaugat fundasul lui Juventus.

Cristiano Ronaldo a primit trofeul de cel mai bun jucator al sezonului trecut din Serie A la gala desfasurata luni seara la Milano.