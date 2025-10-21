GALERIE FOTO S-a aflat de ce Jaqueline Cristian și Anca Todoni vor lipsi de la barajele din Cupa Billie Jean King

S-a aflat de ce Jaqueline Cristian și Anca Todoni vor lipsi de la barajele din Cupa Billie Jean King
Două absențe importante în lotul României de Cupa Billie Jean King pentru barajele din noiembrie.

Jaqueline Cristian, Anca Todoni, Cupa Billie Jean King, Alexandra Dulgheru
Horia Tecău a debutat în postura de căpitan nejucător al echipei naționale de tenis feminin a României cu o înfrângere, scor 4-0, în Polonia.

Alexandra Dulgheru va face o deplasare tot în Polonia, la prima experiență de antrenorat pe banca echipei României.

Alexandra Dulgheru debutează pe banca României într-o grupă cu Polonia și Noua Zeelandă

Într-o grupă de baraj cu Polonia și Noua Zeelandă, România trebuie să iasă prima pentru a obține biletul către barajul decisiv de calificare la ediția 2026 a Cupei Billie Jean King.

În cazul în care țara noastră va încheia grupa pe locul doi ori locul trei, România va evolua în Grupa I Mondială, începând cu anul viitor.

Din nefericire, lotul României care urmează să facă deplasarea la Gorzów Wielkopolski nu le va avea în componență pe Jaqueline Cristian și Anca Todoni.

Iga Swiatek va evolua pentru Polonia

Din informațiile Digisport, Jaqueline Cristian va absenta din cauza unei intervenții chirurgicale programate de mult timp, prin care românca își va trata deviația de sept.

De partea cealaltă, Anca Todoni a ales să își prelungească perioada de odihnă pentru a-și reface umărul drept, care a chinuit-o în ultimele luni.

Programul grupei de baraj din Polonia

  • vineri, 14 noiembrie, roa 16:00 - Polonia - Noua Zeelandă
  • sâmbătă, 15 noiembrie, ora 16:00 - România - Noua Zeelandă
  • duminică, 16 noiembrie, ora 16:00 - Polonia - România

