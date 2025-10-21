Horia Tecău a debutat în postura de căpitan nejucător al echipei naționale de tenis feminin a României cu o înfrângere, scor 4-0, în Polonia.

Alexandra Dulgheru va face o deplasare tot în Polonia, la prima experiență de antrenorat pe banca echipei României.

Alexandra Dulgheru debutează pe banca României într-o grupă cu Polonia și Noua Zeelandă

Într-o grupă de baraj cu Polonia și Noua Zeelandă, România trebuie să iasă prima pentru a obține biletul către barajul decisiv de calificare la ediția 2026 a Cupei Billie Jean King.

În cazul în care țara noastră va încheia grupa pe locul doi ori locul trei, România va evolua în Grupa I Mondială, începând cu anul viitor.

Din nefericire, lotul României care urmează să facă deplasarea la Gorzów Wielkopolski nu le va avea în componență pe Jaqueline Cristian și Anca Todoni.

