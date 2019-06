L-au adus sa fie NOUL BALON DE AUR, dar vor sunt gata sa-l dea in orice moment! Barcelona, negocieri de ultima ora: unde ajunge Dembele

Ousmane Demnele e considerat transferabil de sefii Barcelonei.

Dembele, adus de la Borussia Dortmund acum doi ani pentru a-i lua locul lui Neymar, n-a confirmat la nivelul asteptat pe Camp Nou. Accidentarile si problemele din viata extrasportiva i-au blocat progresul. Barca e gata sa se desparta de el.

Catalanii de la Sport pun astazi pe prima pagina subiectul Dembele. Jurnalistii il considera pe francez cheia transferului lui Neymar inapoi la Barca. Dembele e o varianta atat pentru PSG, cat si pentru Bayern. Nemtii sunt tot mai interesati, dupa ce negocierile cu City pentru Leroy Sane s-au impotmolit. In cazul in care Sane nu vine, Dembele devine prioritatea numarul 1 a lui Bayern in aceasta vara.



Ousmane Dembele are 65 de meciuri jucate pentru Barcelona in 2 ani. A marcat de 18 ori.