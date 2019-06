RASTURNARE DE SITUATIE! Prima reactie a lui FAKE MESSI dupa ce a fost acuzat ca a pacalit 23 de femei pentru a face sex cu el!

Iranianul Reza Parastesh a reactionat dupa acuzatiile care i-au fost aduse in presa europeana.

Reza spune ca e victima unei campanii plecate de la informatii false. Parastesh anunta ca ii va actiona in instanta pe jurnalistii care au lansat zvonurile in legatura cu acuzatiile care i s-ar aduce.

"Salutari. O stire falsa si stupida a devenit virala. Subiectul e ca as fi violat eu 23 de fete. Va rog sa nu va jucati cu reputatia si credibilitatea oamenilor. Cu totii stim ca daca s-ar fi intamplat asa ceva, ar fi existat plangeri la politie si as fi fost anchetat. Ar fi un dezastru, o calamitate si ar fi o problema internationala (23 de cazuri). Daca ceva ar fi fost adevarat, as fi fost in inchisoare acum. Voi merge in instanta pentru a-mi cauta dreptatea si a afla de unde au pornit aceste stiri false", a spus Parastesh pe contul sau de Instagram.