Real Madrid încheie contracte de 3 miliarde de euro! Sume colosale în fotbalul mondial

Rodrygo, Eder Militao și Vinicius Junior și-au prelungit contractele cu gruparea blanco, iar jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a dezvăluit faptul că Perez le-a oferit o clauză de reziliere stipulată în contract de 1 miliard de euro fiecare.

Rodrygo, Éder Militão and Vinicius Junior are set to sign new contracts with Real Madrid. Vinicius will sign until 2026, Militão until 2028. ???????????? #RealMadrid

Rodrygo's deal will be until 2028, as @MarioCortegana reported.

All these contracts will include €1B release clauses. pic.twitter.com/ujqjsfFFwt