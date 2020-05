Real Madrid il TRANSFERA IN VARA pe unul din cei mai buni tineri din lume GRATIS! Cum au facut madrilenii posibila acasta afacere

Real Madrid stie sa faca afaceri, iar pe Bernabeu va ajunge unul din cei mai valorosi tineri juatori.

Real Madrid este pe cale sa faca un transfer de zile mari si sa plateasca 0 euro in schimbul jucatorului. Achraf Hakimi este fundasul dreapat al BorussieI Dortmund, care de fapt este imprumutat de Real Madrid in Germania.

Hakimi este imprumutat din 2018 la Borussia, iar in cei doi ani petrecuti in Germania, cota sa a devenit de 10 ori mai mare. Daca in 2018, Hakimi valora 5 milioane de euro, astazi, fundasul dreapta este cotat la 54 de milioane.

Alejandro Camano, agentul jucatorului marocan, a fost foarte clar in declaratia data pentru Bild Sport, unde a spus ca Hakimi va reveni la Real la sfarsitul sezonului. Asadar, Real a facut o adevarata afacere cu fundasul, care a crescut enorm in Germania.

Hakimi are 27 de aparitii in acest sezon pentru Borussia Dortmund si a marcat 4 goluri. A devenit un pasator extraordinar si are 10 assist-uri in acest sezon. Este un produs al lui Real Madrid, unde a jucat si la juniori.

Imagini cu Hakimi in ticoul lui Real: