Eșecul a scos la iveală o statistică neagră pentru nerazzurri: echipa pregătită de Cristi Chivu nu a mai câștigat la penalty-uri de opt ani.



Presa din Peninsulă a analizat cauzele înfrângerii care a spulberat visul milanezilor de a ridica deasupra capului un trofeu pe final de 2025. Dincolo de ratările individuale, detaliul care a atras atenția tuturor este incapacitatea cronică a Interului de a gestiona momentele decisive de la punctul cu var. Ultima dată când gruparea de pe Meazza a ieșit învingătoare după o serie de penalty-uri a fost tocmai în 2017, într-un meci de Cupă împotriva modestei Pordenone.

Inter, blestemul penalty-urilor



De la acel moment, ghinionul s-a ținut scai de Inter. Eșecul cu Bologna este al treilea consecutiv în astfel de circumstanțe, venind după eliminarea dureroasă din fața lui Atletico Madrid în 2024, când Lautaro Martinez a trimis peste poartă, și înfrângerea cu Lazio din sferturile Cupei, în 2019.



În finala din Arabia Saudită, executanții lui Chivu au clacat pe linie. Bastoni a fost blocat de portarul Ravaglia, Barella a șutat mult peste transversală, iar Bonny a trimis o minge moale, parată fără emoții. Statisticienii au notat că nu s-a mai întâmplat de peste 30 de ani ca Inter să rateze trei lovituri la rând într-o astfel de serie.

