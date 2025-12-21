L-a uluit după UTA - Dinamo 2-0! Fotbalistul care face senzație în Superliga

Dinamo a pierdut meciul cu UTA de la Arad, scor 0-2, din runda a 21-a din Superliga. Pentru echipa lui Mihalcea au marcat Roman și Costache în minutele 33, respectiv 68.

În urma acestei înfrângeri, Dinamo a coborât pe locul trei în campionat și este la un punct de primul loc ocupat de Rapid, dar echipa giuleșteană are cu un meci în minus.

Marius Baciu a lăudat unul dintre jucătorii de la UTA

Marius Baciu a vorbit despre jucătorii ofensivi ai lui UTA, iar Alin Roman a fost unul dintre remarcații săi.

Fostul fundaș a subliniat faptul că jucătorul de 31 de ani ar putea face față chiar și la o echipă cu pretenții mai mari decât UTA, da nu îl vede, totuși, la FCSB sau Universitatea Craiova.