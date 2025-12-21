L-a uluit după UTA - Dinamo 2-0! Fotbalistul care face senzație în Superliga

Dinamo a pierdut meciul cu UTA de la Arad, scor 0-2, din runda a 21-a din Superliga. Pentru echipa lui Mihalcea au marcat Roman și Costache în minutele 33, respectiv 68.
În urma acestei înfrângeri, Dinamo a coborât pe locul trei în campionat și este la un punct de primul loc ocupat de Rapid, dar echipa giuleșteană are cu un meci în minus.
Marius Baciu a lăudat unul dintre jucătorii de la UTA
Marius Baciu a vorbit despre jucătorii ofensivi ai lui UTA, iar Alin Roman a fost unul dintre remarcații săi.
Fostul fundaș a subliniat faptul că jucătorul de 31 de ani ar putea face față chiar și la o echipă cu pretenții mai mari decât UTA, da nu îl vede, totuși, la FCSB sau Universitatea Craiova.
„Da. El e un jucător care se potriveşte şi are loc, pentru că au nevoie ei. La Craiova e greu, şi la FCSB. Acolo ai doi jucători de profilul ăla, şi Olaru e acolo, şi Tănase. E foarte greu pentru el acolo. Dar nu înseamnă că nu ar fi… Eu nu mă gândeam că Cisotti ar putea face atât de bine faţă.
La o echipă ca UTA el are opt pase decisive şi cinci goluri. Te poţi gândi că poate fi un jucător care să ajute echipele astea. E un jucător care se pretează pe un sistem de creaţie”, a spus Marius Baciu potrivit primasport.ro.
Mijlocașul ofensiv are șase goluri și opt pase decisive în 23 de meciuri jucate pentru UTA în acest sezon.
Alin Roman este cotat la 600.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.