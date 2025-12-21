Kevin Durant a făcut show în NBA! Cum s-a terminat Houston Rockets - Denver Nggets

Starul Kevin Durant a reuşit 31 de puncte pentru oaspeţi, care s-au dovedit decisive pentru succesul lui Rockets, care şi-a luat cu această ocazie revanşa după eşecul controversat înregistrat în aceeaşi sală, la începutul săptămânii.

Antrenorul lui Houston Rockets, Ime Udoka, a fost amendat de conducerea NBA cu 25.000 de dolari pentru criticile aduse arbitrajului, la finalul partide pierdute de elevii săi, luni la Denver (125-128 după prelungiri).

Durant (37 ani), MVP-u sezonului 2014, a reuşit o nouă prestaţie remarcabilă, evidenţiindu-se în special cu cinci coşuri de trei puncte.

Coechipierul său Reed Sheppard, care a început meciul de sâmbătă ca rezervă, a înscris la rândul său 28 de puncte, după ce a fructificat şase aruncări de la distanţă, din nouă tentative.

Rezultate:

Philadelphia 76ers - Dallas Mavericks 121-114

New Orleans - Pelicans - Indiana Pacers 128-109

Detroit Pistons - Charlotte Hronets 112-86

Memphis Grizziles - Washington Wizards 122-130

Golden State Warriors - Phoenix Suns 119-116

Utah Jazz - Orlando Magic 127-128, după prelungiri

Sacramento Kings - Portland Trail Blazers 93-89

Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers 103-88

Toronto Raptors - Boston Celtics 90-112

Denver Nuggets - Houston Rockets 101-115

Agerpres

