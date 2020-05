Transferul neastptat pe care il face Real Madrid! Zidane i-a transmis lui Perez sa il cumpere! Cine poate ajunge pe Bernabeu

Real Madrid ar putea face un transfer la care nimeni nu se astepta.

Tinta principala a lui Florentino Perez pentru perioada de transferuri din aceasta vara este Kylian Mbappe, fotbalist pe care Perez incearca sa il transfere de mult timp. Pe langa Mbappe, Real Madrid ii mai vrea si pe Paul Pogba si Eduardo Camavaniga. Daca cei doi mijlocasi nu vor ajunge sub comanda lui Zidane, galaticii au si o varianta de rezerva. Potrivit Canal Plus Africa, Real Madrid a pus ochii pe mijlocasul celor de la Villarreal, Zambo Anguissa.

Zidane spune ca mijlocasul "submarinului galben", are un profil identic cu cel al lui Casmioro si s-ar incadra perfect in agrenajul madrilenilor. Andre Zambo Anguissa este cotat la 20 de milioane de euro şi are 24 de ani. Fotbalistul apartine de Fulham, insa a fost cedat la Villarreal.