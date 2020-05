Real Madrid i-a stabilit viitorul lui James Rodriguez! In ce tranzactie vrea sa il includa Perez pe columbian si ce jucatori ajung pe Bernabeu

James Rodriguez ar putea pleca de la Real Madrid in vara.

Zilele lui James Rodriguez la Real Madrid sunt numarate, iar Florentino Perez vrea sa il trimita pe columbian la Napoli, anunta presa din Spania.

Galacticii vor sa ii aduca pe Fabian Ruiz si Kalidou Koulibaly, iar pentru a facilita transferurile celor doi, presedintele gruparii blanco vrea sa ii in includa in afacere pe James Rodriguez si Mariano Diaz, ambii fiind doriti de Aurelio De Laurentiis la Napoli.

De James Rodriguez s-au mai interesat si Everton, Arsenal si Wolverhamtpon, insa cele mai mari sanse sa il ia pe columbian le are Napoli. Pentru Fabian Ruiz, Real Madrid ar trebui sa plateasca 60 de milioane de euro, in schimb ce pentru Koulibaly, Perez ar trebui sa achite 80 de milioane de euro, insa madrilenii vor sa reduca acesta suma totala de 140 de milioane de euro la jumatate si sa ii includa in tranzactie pe James Rodriguez si Mariano Diaz.