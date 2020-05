Lovitura grea pentru Real Madrid inainte de reluarea antrenamentelor! S-a ACCIDENTAT GRAV si lipseste 3 luni

Un jucator de la Real Madrid s-a accidentat grav.

Real Madrid nu a revenit inca la antrenamente, dar are deja primul accidentat. Luka Jovic a suferit o fractura la piciorul drept, a raportat clubul.

Aceasta accidentare il poate tine pe Jovic departe de teren peste 3 luni de zile. Atacantul este singurul jucator al lui Real care si-a petrecut izolarea in afara Madridului si a mers in tara sa natala, Serbia. El s-a intors pentru a face testele pentru coronavirus si luni trebuia sa aiba si primul antrenament.

Astfel, atacantul care a marcat doar doua goluri in acest sezon nu va mai fi disponibil pentru Zidane in urmatoarea perioada. Jovic a venit de la Eintracht Frankfurt in schimbul a 60 de milioane de euro, dar nu a reusit sa se impuna printre galactici.

Toti jucatorii de la Real au trecut cu bine testele pentru coronavirus si vor reveni treptat la antrenamentele de grup.

Imagini cu Luka Jovic: