"S-ar potrivi foarte bine la Real Madrid!" Fostul star al Barcelonei a dat verdictul dupa ce s-a intalnit pe teren cu Mbappe! Ce spune despre transferul starului francez

Din articol Cele mai tari 5 goluri ale lui Mbappe in acest sezon de Ligue 1

Florentino Perez a incercat inca de anul trecut sa il aduca pe starul francez la Madrid si probabil ca este doar o chestiune de timp pana cand transferul se va concretiza.

Mbappe a avut si in aceasta campanie un sezon excelent. In cele 33 de meciuri, tanarul in varsta de 21 de ani a reusit sa inscrie 30 de goluri si sa ofere 17 pase decisive.

Fostul star de la Barcelona si Arsenal, Fabregas, care a jucat de doua ori impotriva lui in acest sezon, considera ca Real Madrid este echipa perfecta pentru el.

"El vrea sa fie cel mai bun", a declarat spaniolul pentru emisiunea "Estudio Estadio".

"Datorita stilului sau de joc, s-ar potrivi foarte bine la o echipa precum Real Madrid", a spus Fabregas.

Fostul campion mondial a avut cuvinte de lauda si despre un alt tanar din liga franceza. Este vorba de Eduardo Camavinga, jucatorul lui Rennes, pe care Barcelona, Real Madrid si Manchester United incerca sa il transfere.

"El este brutal si foarte puternic. Nu isi arata deloc varsta", a povestit jucatorul lui Monaco.

Cele mai tari 5 goluri ale lui Mbappe in acest sezon de Ligue 1