"Nu ne asteptam sa fie asa GRAV!" Tatal lui Jovic este SOCAT si povesteste despre ACCIDENTAREA STUPIDA a atacantului de la Real Madrid

Jovic s-a accidentat vineri, inainte de a relua antrenamentele.

Real Madrid trebuie sa se intoarca luni la antrenamentele individuale si in aceasta saptamana jucatorii au facut testele pentru coronavirus.

Inainte sa revina la antrenamente, Jovic, atacantul sarb al lui Real, s-a accidentat grav si poate lipsi 3 luni de pe teren. Aceasta accidentarea a dat peste cap toate planurile jucatorului, cat si pe cele a lui Zidane.

"Este ingrozitor. Am fost surprinsi de aceasta veste. Nu ne asteptam la asta. Se pregatea acasa, la Belgrad conform programului de antrenament stabilit de club, iar in timpul unui exercitiu a simtit o durere. Cina stia ca e atat de grav? Se pregatea sa fie mai bun ca niciodata si acum se intampla asta. Nu se stie inca nimic, sunt necesare examene mai detaliate pentru a sti cat va sta in afara terenului.", a spus tatl lui Jovic potrivit mundo Deportivo.

Jovic a suferit o fractura la piciorul drept si va rata restul sezonului din La Liga si cel mai probabil si returul din optimile Ligii Campionilor cu Manchester City. In tur, City a invins-o pe Real pe Bernabeu cu 2-1.

Jovic i-a costat pe galactici 60 de milioane de euro si a venit in vara anului trecut de la Eintracht Frankfurt.

Imagini cu jucatorul sarb: