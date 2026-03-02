Real Madrid face spectacol pe piața transferurilor. Pe cine intenționează să aducă pe „Bernabeu”

Real Madrid face spectacol pe piața transferurilor. Pe cine intenționează să aducă pe „Bernabeu" La Liga
Real Madrid a pus ochii pe un jucător cu un potențial imens.

Real Madrid vrea să aducă cei mai buni fotbaliști în fiecare fereastră de transferuri, iar dacă echipa spaniolă nu va cuceri niciun trofeu în acest sezon, cu siguranță își va dori să se întărească.

Echipa antrenată în prezent de Alvaro Arbeloa se află pe poziția a doua în La Liga, la patru puncte de liderul Barcelona, dar cu un meci mai puțin jucat. Madrilenii vor juca împotriva lui Manchester City în „optimile” din Champions League, dublă în care pleacă cu șansa a doua.

Real Madrid a pus ochii pe un fotbalist de la Borussia Dortmund

„Los Galcticos” sunt în căutarea unui fundaș central, iar Nico Schlotterbeck le-a atras atenția, conform celor de la Transfer News Live, care citează Mundo Deportivo.

Fundașul german mai are contract cu galben-negrii până în vara lui 2027, iar Real Madrid și Liverpool ar fi interesate de serviciile lui.

Rămâne de văzut dacă „Los Blancos” vor opta pentru un transfer în această vară sau vor încerca să îl aducă liber de contract în iulie 2027, așa cum au mai făcut și cu alți jucători în trecut.

Nico Schlotterbeck a fost adus de Borussia Dortmund de la Freiburg în vara lui 2022 în schimbul sumei de 20 de milioane de euro.

Fundașul german a adunat 151 de meciuri pentru echipa din Bundesliga și are zece goluri și 18 pase decisive.

Fotbalistul de 26 de ani este cotat la 55 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Tranmsfermarkt.com.

