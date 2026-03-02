Real Madrid face spectacol pe piața transferurilor. Pe cine intenționează să aducă pe „Bernabeu”

Real Madrid vrea să aducă cei mai buni fotbaliști în fiecare fereastră de transferuri, iar dacă echipa spaniolă nu va cuceri niciun trofeu în acest sezon, cu siguranță își va dori să se întărească.

Echipa antrenată în prezent de Alvaro Arbeloa se află pe poziția a doua în La Liga, la patru puncte de liderul Barcelona, dar cu un meci mai puțin jucat. Madrilenii vor juca împotriva lui Manchester City în „optimile” din Champions League, dublă în care pleacă cu șansa a doua.

Real Madrid a pus ochii pe un fotbalist de la Borussia Dortmund

„Los Galcticos” sunt în căutarea unui fundaș central, iar Nico Schlotterbeck le-a atras atenția, conform celor de la Transfer News Live, care citează Mundo Deportivo.

Fundașul german mai are contract cu galben-negrii până în vara lui 2027, iar Real Madrid și Liverpool ar fi interesate de serviciile lui.