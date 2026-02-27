Bombă după Real Madrid - Benfica! Prestianni, dezvăluire: ce i-a spus lui Vinicius

Jucătorul argentinian Gianluca Prestianni ar fi recunoscut că l-a numit pe Vinicius Jr „maimuţă” în timpul meciului de baraj din Liga Campionilor, care a opus Benfica şi Real Madrid, potrivit „Correio de manha”.

Telenovela Gianluca Prestianni nu s-a încheiat. Potrivit Correio de manha , atacantul argentinian ar fi mărturisit unor coechipieri că l-a numit pe Vinicius „maimuţă” în timpul meciului de baraj din Liga Campionilor, la 17 februarie. Cu toate acestea, potrivit aceluiaşi mijloc de informare, Prestianni nu doreşte să fie considerat rasist. Jucătorul argentinian a adus mai multe argumente pentru a sublinia că nu este rasist şi că nu a avut această intenţie când a rostit insulta.

Benfica a luat apărarea jucătorului său

Cuvinte pe care Kylian Mbappé, prezent alături de cei doi jucători în momentul incidentului, a afirmat după meci că le-a auzit. "Jucătorul cu numărul 25 de la Benfica, al cărui nume nu vreau să-l spun pentru că nu merită, a început să vorbească urât. Aşa se întâmplă în fotbal. Dar apoi şi-a pus tricoul peste gură pentru a spune că Vinicius este o maimuţă. De cinci ori. Eu l-am auzit, şi jucătorii de la Benfica l-au auzit şi ei".

Clubul portughez neagă aceste informaţii şi continuă să-şi susţină jucătorul pentru a-i dovedi nevinovăţia. Benfica neagă în mod categoric că jucătorul Prestianni i-ar fi adresat o insultă rasistă lui Vinicius Jr, de la Real Madrid. După cum s-a făcut deja public, jucătorul a prezentat scuze în faţa colegilor săi pentru incidentul petrecut în timpul meciului împotriva Real Madrid, regretând amploarea şi consecinţele acestuia şi asigurându-i pe toţi, aşa cum a făcut-o de la început, că nu este rasist. UEFA a deschis o anchetă după incident, scrie News.ro.