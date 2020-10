Real Madrid face orice pentru a-l transfera pe Paulo Dybala! "Galacticii" sunt dispusi sa trimita doua vedete la Torino in schimbul argentinianului

Paulo Dybala nu are un inceput foarte bun de sezon pentru campioana Italiei.

Din cauza unor probleme medicale, argentinianul in varsta de 26 de ani a evoluat in doar 3 partide in acest sezon si nu a reusit sa marcheze niciun gol.

Chiar si asa, mijlocasul ofensiv venit de la Palermo nu duce lipsa de oferte. In conditiile in care Dybala nu a ajuns inca la o intelegere cu clubul din Torino pentru prelungirea contractului care expira in 2022, mai multe cluburi mari din Europa s-au aratat interesate de serviciile argentinianului. In ultima perioada cluburi importante din Anglia, precum Manchester United sau Chelsea si-au aratat disponibilitatea de a-l transfera pe Dybala, insa se pare ca pe fir a intrat si Real Madrid, care il doreste cu insistenta pe mijlocasul lui Juve.

Dupa cum noteaza jurnalistii de la Calciomercato, citati de spaniolii de la As, Florentino Perez este hotarat sa il aduca pe Dybala pe Santiago Bernabeu. Presedintele Realului este dispus sa renunte la 2 fotbalisti importanti ai lui Zinedine Zidane, Isco si Vinicius Jr. Mijlocasul spaniol prinde din ce in ce mai rar echipa in ultima vreme, iar o mutare la Torino ar putea reprezenta o relansare a carierei pentru fotbalistul de 28 de ani al lui Real.

Paulo Dybala a fost integralist in infrangerea lui Juventus pe teren propriu, scor 0-2, in fata Barcelonei, in etapa a 2-a a grupelor Ligii Campionilor.

In absenta lui Cristiano Ronaldo, depistat pozitiv cu coronavirus, jocul ofensiv al campioanei Italiei a depins in mare masura de evolutia lui Dybala, dar aceasta a fost una destul de stearsa.