La 23 de ani, Alexander Zverev va deveni tatic! Fosta iubita a germanului, Brenda Patea a facut marele anunt dupa despartire

Alexander Zverev va deveni tatic la inceputul anului 2021.

Finalistul US Open 2020, Alexander Zverev a trecut prin multe emotii in ultimele luni. De la infrangerea dureroasa din finala de la Flushing Meadows pana la despartirea de fosta sa prietena cu origini romane, Brenda Patea, tenismenul german a avut motive de tristete, insa acestea nu s-au vazut in ultimele doua turnee jucate, Alexander Zverev impunandu-se in cele doua turnee ATP desfasurate consecutiv la Koln.

Cea mai surprinzatoare veste primita de Alexander Zverev a fost anuntul facut de Brenda Patea in presa. Fosta iubita a germanului spune ca este in a cincea luna de sarcina cu un copil al carui tata este numarul 7 ATP.

"Sunt insarcinata in 20 de saptamani si astept un copil cu Alex. A fost o criza anterior, pentru ca noi doi avem viziuni diferite asupra vietii. Oricine traieste cu un sportiv trebuie sa se supuna", a spus Brenda Patea, potrivit publicatiei Gala.

Brenda nu se gandeste insa decat la faptul ca isi va creste singura copilul. "Nici nu se pune problema. Copilul nu a fost planificat, dar voi face totul sa-i asigur cresterea intr-un mediu armonios. Eu ma aflu in pozitia norocoasa de a-mi putea creste singura copilul", a adaugat Brenda.

Brenda Patea a devenit o vedeta in mediul online dupa participarea sa la concursul "Next Top Model". Tatal Brendei este un roman emigrat in Germania inca din tinerete.