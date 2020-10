EXCLUSIV | Edi Iordanescu il apara pe Radoi si avertizeaza: "Sa nu avem regrete ca nu l-am sustinut la momentul potrivit!"

In ultima perioada au fost foarte multe critici adresate lui Mirel Radoi, in contextul infrangerilor nationalei mari cu Islanda, Norvegia si Austria.

Sunt si persoane din fotbalul romanesc care ii iau apararea selectionerului primei reprezentative. Intr-o interventie la Ora exacta in sport de la Pro X, fostul antrenor al Astrei Giurgiu si al lui Pandurii Targu Jiu, Edi Iordanescu, a dezvaluit ca are incredere in Radoi, dar si in selectionerul de la U21, Adrian Mutu.

"Eu cred in continuare foarte tare in fotbalul romanesc. Daca lucrurile sunt facute cum trebuie, lucrurile se pot indrepta. Antrenorii romani sunt mult mai respectati in strainatate decat in Romania.

Eu cred ca problema noastra e ca nu stim ce vrem. Il sustin cu tarie pe Mirel Radoi, la fel ca pe Adi Mutu. Radoi a demonstrat lucruri frumoase. Cred ca are potential. Sa nu avem regrete peste cativa ani ca nu l-am sustinut la momentul potrivit. Adi Mutu are foarte multe cunostinte. Hai sa il sustinem pe el si pe echipa U21. Cred ca Radoi si Mutu pot face lucruri bune", a spus Edi Iordanescu.

Totusi, antrenorul de 42 de ani, a tinut sa precizeze ca nu a este de acord cu declaratia lui Radoi de dupa meciul pierdut in Norvegia, conform careia ar vrea sa isi dea demisia: "Daca ar fi sa ii reprosez un lucru lui Radoi, ar fi o anumita nuanta din discursul sau, aceea legata ca ar lua in vedere o eventuala plecare. El trebuie sa pastreze pozitia, sa arate echilibru ca sa le transmita si jucatorilor aceasta pozitie de forta. El stia la ce vine si stia ce isi asuma. Trebuie sa nu mai existe astfel de momente de cadere".