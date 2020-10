EXCLUSIV | Dinamo - Astra se joaca! Raspunsul oficial al LPF dupa aparitia focarului de Covid-19 de la Giurgiu

Justin Stefan, secretarul general al LPF, spune ca in acest moment, disputarea meciului Dinamo - Astra nu este in pericol.

Viitorul si Astra au depus cereri oficiale la LPF pentru amanarea urmatoarelor meciuri din Liga 1, din cauza cazurilor de Covid-19 aparute la cluburi.

Justin Stefan, secretarul general al LPF, spune ca in acest moment niciuna dintre cele doua partide nu sunt in pericol, amebele echipe avand numarul necesar de jucatori pentru a se putea prezenta la meci.

"Daca ne uitam la cifre cred ca la FCSB au fost la un moment dat 17 jucatori depistati pozitiv. Deci a fost o situatie mult mai grea, care e posibil sa ne fi costat prezenta unei echipe romanesti in grupele Europa League.

A existat o cerere de amanare de la Viitorul, exista si o cerere de la Astra, insa toate aceste cereri vor fi tratate conform dispozitiilor regulamentare in vigoare. Daca ai 13 jucatori disponibili, dintre care un portar, trebuie sa joci!

Ii testeaza (n. r. pe jucatorii de la echipa a doua) pentru ca multi dintre acesti jucatori exista pe lista B, cu multi jucatori U21, iar clubul poate sa apeleze la acei jucatori daca ii testeaza. Dar ii testeaza pentru ca ei joaca cu echipa a doua in competitiile organizate de FRF.

Nu pot raspunde in numele unei alte institutii (n. r. DSP), insa nu cred ca vor exista probleme in cazul in care se va respecta ordinul MTS si MS, ordin care spune ca daca ai un jucator testat pozitiv, il izolezi si il retestezi la 7 zile. Contactii sunt retestati si daca rezultatul e negativ isi pot relua activitatea si cei care nu au fost contacti isi deruleaza activitatea in mod normal. Nu cred ca vom avea o alta analiza a DSP-ului, altfel decat in baza dispozitiilor legale.

In privinta celor de la Viitorul i-am anuntat, am transmis o adresa oficiala catre club. In cursul acestei zile vom mai culege date despre situatia de la Astra si vom reveni si acolo cu o adresa. Dar repet, in acest moment nu am constatat o imposibilitate de a avea 13 jucatori, dintre care un portar, pe foaia de joc", a spus Justin Stefan, la Ora Exacta in Sport.

Justin Stefan: "Vom avea VAR din sezonul viitor!"

Dupa ce presedintele CCA, Kyros Vassaras, a anuntat ca mai sunt multe lucruri de pus la punct pana a putea fi implementat VAR in Liga 1, Justin Stefan, secretarul general al LPF, a venit cu noi lamuriri:

"Am avut o discutie impreuna cu domnul Nicoara, reprezentatul EAD (n. r. detinatorul drepturilor TV), si cu cei de la Federatie.

Potrivit raspunsului de la Federatie, s-a inaintat un termen de pregatire a arbitrilor de 8 luni, insa i-am rugat sa reanalizeze acel termen si sa il coboram undeva la 5-6 luni.

Intr-adevar, cel mai bun scenariu e playoff/playout, iar scenariul mai putin bun e ca vom avea VAR la inceputul sezonului viitor. Cred ca se pot gasi solutii, cred ca vorbim despre o colaborare care ar trebui sa fie intre LPF, FRF si FIFA si putem sa avem acest VAR chiar in zona de playoff/playout. Asa a fost intelegerea, domnul Nicoara si-a asumat ca va plati implementarea VAR si isi tine cuvantul", a mai spus Justin Stefan.