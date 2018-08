Prima REVOLTA la Real Madrid! Unul dintre cei mai importanti jucatori s-a luat de Lopetegui: "Nu inteleg decizia!"  

Girona - Real Madrid 1-4 / Real s-a impus fara mari emotii desi a fost condusa din minutul 16.

Real Madrid a castigat in deplasare la Girona cu 4-1 dupa dubla lui Benzema si golurile lui Sergio Ramos si Gareth Bale. Un alt moment a surprins insa pe parcursul meciului - in minutul 60 a fost inlocuit unul dintre cei mai vechi jucatori ai Realului, Marcelo. Raphael Varane i-a luat locul.

Momentul l-a luat prin surprindere pe Marcelo, cel care nu a fost schimbat prea des la Real Madrid: "Nu inteleg decizia schimbarii, nu am vorbit despre asta (cu Lopetegui) insa respect decizia. Este clar ca fiecare jucator vrea as evolueze mereu si am fost surprins de inlocuire pentru ca eram 100% pregatit.

Suntem pe drumul cel bun si vom progresa cu fiecare meci. Am jucat bine astazi si am luat cele 3 puncte" a spus Marcelo in zona mixta dupa partida.