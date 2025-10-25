Cu toate că cele două formații vor avea absențe importante , starurile de la Real Madrid și Barcelona care sunt disponibile pentru El Clasico sunt gata să ofere fotbal de cea mai înaltă calitate.

Barcelona și Real Madrid vor oferi un nou episod palpitant din El Clasico, duminică, 26 octombrie, de la 17:15.

Raphinha, OUT pentru El Clasico după ultimul antrenament

Hansi Flick a sperat ca Raphinha să se poată reface din accidentarea sa înainte de El Clasico, dar problema musculară a brazilianului a recidivat la ultimul antrenament și nu va disponibil pentru duelul cu Real Madrid.

Mai mult, starul catalanilor ar putea să nu fie disponibil nici pentru următoarele partide, iar revenirea sa pe teren se va face în funcție de cum va decurge recuperarea, conform Mundo Deportivo.

Raphinha se alătură astfel listei de accidenți a Barcelonei care nu este deloc mică. Lewandowski, Gavi, Joan Garcia, Dani Olmo și Ter Stegen sunt ceilalți jucători pe care Hanis Flick nu se poate baza în următoarea perioadă.

Trei goluri și două pase decisive a reușit aripa stânga în șapte meciuri jucate pentru Barcelona în sezonul actual.

90 de milioane de euro este cota lui Raphinha, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

