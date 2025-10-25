NEWS ALERT OUT pentru El Clasico! Vedeta Barcelonei s-a accidentat la ultimul antrenament

Barcelona are o nouă problemă înaintea duelului cu Real Madrid.

Barcelona și Real Madrid vor oferi un nou episod palpitant din El Clasico, duminică, 26 octombrie, de la 17:15.

Cu toate că cele două formații vor avea absențe importante, starurile de la Real Madrid și Barcelona care sunt disponibile pentru El Clasico sunt gata să ofere fotbal de cea mai înaltă calitate.

Raphinha, OUT pentru El Clasico după ultimul antrenament 

Hansi Flick a sperat ca Raphinha să se poată reface din accidentarea sa înainte de El Clasico, dar problema musculară a brazilianului a recidivat la ultimul antrenament și nu va disponibil pentru duelul cu Real Madrid.

Mai mult, starul catalanilor ar putea să nu fie disponibil nici pentru următoarele partide, iar revenirea sa pe teren se va face în funcție de cum va decurge recuperarea, conform Mundo Deportivo.

Trei goluri și două pase decisive a reușit aripa stânga în șapte meciuri jucate pentru Barcelona în sezonul actual.

90 de milioane de euro este cota lui Raphinha, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

