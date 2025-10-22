Fisnik Asllani, considerat înlocuitorul perfect pentru Lewandowski

FC Barcelona vrea să-l transfere pe Fisnik Asllani, atacantul lui Hoffenheim, care a bifat patru goluri și o pasă decisivă în primele șase meciuri din acest sezon de Bundesliga. Kosovarul poate fi cumpărat pentru doar 30 de milioane de euro, în vara viitoare, conform unei clauze din contractul cu actuala echipă. Asllani declarase deja "clubul visurilor mele a fost dintotdeauna FC Barcelona, dintotdeauna mi-am dorit să joc acolo".



În acest moment, trupa lui Hansi Flick are la dispoziție doar doi atacanți centrali veritabili, Ferran Torres și Robert Lewandowski, ultimul urmând să-și încheie contractul la finalul actualului sezon. Pe lista atacanților monitorizați se mai află Dusan Vlahovic (Juventus), Julian Alvarez (Atletico Madrid), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) și Samu Aghehowa (FC Porto), dar Asllani pare mai accesibil din punct de vedere al salariului și al sumei de transfer.



E născut la Berlin, dar joacă pentru Kosovo

Fisnik Asllani (23 de ani / 192 cm) este născut la Berlin din părinți albanezi originari din Kosovo. S-a format la juniorii cluburilor Dynamo Berlin și Union Berlin, iar la nivel de seniori a evoluat pentru TSG Hoffenheim II (2020-2023), TSG Hoffenheim (2021-prezent), Austria Viena (2023-2024 / împrumutat) și SV Elversberg (2024-2025 / împrumutat).



Are selecții pentru Kosovo U17, Germania U18, Germania U20 și reprezentativa de seniori a statului Kosovo (10 meciuri, 2 goluri). Kosovo a fost în grupa României în preliminariile Euro 2020 (0-0, 0-2) și în Nations League (League C / 0-3, 0-3 - la masa verde), toate partidele fiind extrem de tensionate din motive politice. Atacantul este cotat la 18 milioane de euro.

