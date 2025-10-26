Real Madrid - Barcelona, de la 17:15 | Echipe probabile + jucători indisponibili + ce pariem în “El Clasico”! Analiza lui Dan Chilom

Real Madrid - Barcelona, de la 17:15 | Echipe probabile + jucători indisponibili + ce pariem &icirc;n &ldquo;El Clasico&rdquo;! Analiza lui Dan Chilom La Liga
Real Madrid - Barcelona va avea loc de la 17:15 și va puta fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.

Real MadridBarcelonaEl Clasico
Echipe probabile + jucatori indisponibili + ce pariem în “El Clasico”! Analiza lui Dan Chilom

de Dan Chilom

Marele meci din Spania, se joacă azi, de la 17:15, pe terenul lui Real Madrid. Așa cum le stă bine celor două grupări, Madrid și Barca ocupă primele două locuri în clasamentul Spaniei. De data asta Real Madrid este pe prima poziție, cu 24 de puncte, iar catalanii pe poziția secundă, la două puncte în spate. 

Cele două echipe au marcat împreună 44 de goluri în primele 9 etape. Asadar, ne așteptăm la un meci cu goluri multe.

 Echipe probabile:

  • Real Madrid: Courtois – Carreras, F. Garcia, Eder Militao, Alexander-Arnold – Vinicius Junior , Valverde , Tchouameni, Diaz, Bellingham – Mbappe
  • FC Barcelona: Szczesny – Balde, Garcia, Cubarsi, Kounde – Pedri, Casado, Lopez, Fernandez, Lamine Yamal – Rashford

Xabi Alonso nu îi are disponibili pe Alaba și Rudiger pentru acest meci.

De partea cealaltă, Hansi Flick are probleme mai mari, și nu îi va putea folosi pe Raphinha, Gavi, Joan Garcia, Lewandovski și ter Stegen.

Casele de pariuri o dau drept favorită pe Real Madrid, cu o cotă de 1.90 la victorie. Barcelona are 3.50 la victorie, iar egalul este cotat cu 4.20.

Ambele echipe marchează, cotă 1.35

Peste 2,5 goluri în meci - 1.38

Peste 3,5 goluri în meci - 1.75

În ultimele 10 partide directe, Barcelona o conduce pe Madrid cu 6-4.

Cei doi tehnicieni, Xaby Alonso respectiv Hansi Flick, se întâlnesc pentru prima oară în carieră, în postura de antrenori. 

Soto Grado va conduce partida de azi, arbitru care acordă în medie 5,18 cartonașe galbene, și 0,23 roșii.

Sugestia Sport.ro: Ambele echipe marchează în repriza secundă.

Real Madrid - Barcelona, de la 17:15, LIVE TEXT pe Sport.ro | Giganții din Spania își măsoară puterile în El Clasico
OUT! Xabi Alonso, nevoit să se "conformeze" înaintea derby-ului Real Madrid – Barcelona
Omul momentului de la Barcelona, pe lista lui Real Madrid: „Era marele meu vis”
Yamal, o nouă fotografie care va stârni discuții! Ce a postat starul Barcelonei înainte de El Clasico
Inter Milano, mesaj în italiană pentru Cristi Chivu la o zi după înfrângerea cu Napoli
Alex Marquez a făcut senzație la Grand Prix-ul Malaysiei
Valeriu Iftime nici nu a vrut să audă! Patronul liderului din Superliga, categoric: „Nu”
Aston Villa - Manchester City, de la ora 16:00! Echipe probabile + cote la pariuri | Analiza lui Dan Chilom
"La acest Chivu nu ne așteptam!" Reacția care face valuri în Italia după Napoli - Inter 3-1

A lăsat totul și a luat primul bilet spre București: „M-a sunat și a spus că FCSB mă vrea!”

Ianis Hagi, banii nu aduc fericirea: situația sa din Turcia, agonizantă

Olandezii au dat verdictul despre Dennis Man: ”Așa se întâmplă cu multe transferuri”

Antrenorul lui Rayo dezvăluie: "Rațiu a fost trist după decizia clubului"

Șeful lui Inter, mesaj direct pentru criticii lui Chivu: "E bravo și nu ne surprinde! Știam cu cine avem de-a face"



Inter Milano, mesaj în italiană pentru Cristi Chivu la o zi după înfrângerea cu Napoli
Yamal, o nouă fotografie care va stârni discuții! Ce a postat starul Barcelonei înainte de El Clasico
An încheiat pentru fotbalistul Farului după ce a ieșit cu capul spart și clavicula fisurată de pe teren: „Mâine va fi operat!”
Alex Marquez a făcut senzație la Grand Prix-ul Malaysiei
Oferte din China pentru un jucător de la FCSB: ”Și China e Europa dacă primești 1.000.000 de $”
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Toni Kroos a dezvăluit ce le-a transmis Carlo Ancelotti jucătorilor lui Real Madrid: ”V-am mințit”
Sezonul trecut nu prindea echipa, duminică le-a câștigat meciul madrilenilor: "Esti o legendă absolută!"
stirileprotv Tradiții și superstiții de Sf. Dimitrie Izvorâtorul de mir 2025. Ce se dă de pomană și ce nu ai voie să faci pe 26 octombrie

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

stirileprotv Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție

stirileprotv Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

