Real Madrid - Barcelona, de la 17:15 | Echipe probabile + jucători indisponibili + ce pariem în “El Clasico”! Analiza lui Dan Chilom

Echipe probabile + jucatori indisponibili + ce pariem în “El Clasico”! Analiza lui Dan Chilom

de Dan Chilom

Marele meci din Spania, se joacă azi, de la 17:15, pe terenul lui Real Madrid. Așa cum le stă bine celor două grupări, Madrid și Barca ocupă primele două locuri în clasamentul Spaniei. De data asta Real Madrid este pe prima poziție, cu 24 de puncte, iar catalanii pe poziția secundă, la două puncte în spate.



Cele două echipe au marcat împreună 44 de goluri în primele 9 etape. Asadar, ne așteptăm la un meci cu goluri multe.



Echipe probabile: