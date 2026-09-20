Real Madrid fierbe după eșecul cu Atletico! Acuzații dure la finalul celor 90 de minute: ”Dezastru! Meci influențat”

Cele două echipe și-au dat întâlnire pe ”Metropolitano” în etapa #7 din primul eșalon al Spaniei, La Liga. La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Diego ”Cholo” Simeone s-a impus cu 2-1 și a înregistrat toate cele trei puncte.

După meci, Real Madrid a ieșit cu un comunicat dur în care l-a blamat pe ”centralul” confruntării, Miguel Angel Ortiz. Galacticii consideră că arbitrul a comis mai multe erori importante și susțin că deciziile sale au înclinat balanța în favoarea gazdelor.

”Un randament dezastruos al arbitrului decide derbiul!”, titrează Real Madrid în comunicatul emis imediat după meci.

”Real Madrid a pierdut pe Metropolitano, într-un derby marcat de arbitrajul slab al lui Ortiz Arias, care nu l-a eliminat pe Cuti Romero în prima repriză după ce l-a călcat pe genunchi pe Bellingham (deși a revăzut faza la monitor) și nici pe Kang-In Lee, după ce acesta l-a lovit cu crampoanele în glezna stângă pe Valverde. Ambele decizii au influențat meciul, care s-a decis în repriza a doua în favoarea lui Atletico.

Până în minutul 30, partida a avut foarte puține faze periculoase. Din acel moment însă, controversele au pus stăpânire pe derby. În minutul 35, la o minge disputată, Bellingham a ajuns primul la balon, iar fundașul lui Atletico, Cuti Romero, și-a înfipt crampoanele în genunchiul stâng al jucătorului madrilen. Ortiz Arias i-a arătat inițial cartonaș galben jucătorului nostru, dar a fost chemat de Trujillo Suarez să revadă faza la monitor. După ce a urmărit reluarea, i-a anulat cartonașul lui Bellingham și i-a acordat un galben fundașului lui Atletico, în loc să îl elimine.

Nouă minute mai târziu, arbitrul a comis o altă eroare importantă, nepenalizând intervenția lui Kang-In Lee asupra lui Valverde, pe care l-a lovit cu crampoanele în glezna stângă. Ortiz Arias se afla aproape de fază, dar nu i-a arătat cartonaș roșu jucătorului lui Atlético și nici măcar galben, iar de această dată nici Trujillo Suarez nu l-a atenționat.

În minutul 50, Ortiz Arias a acordat penalty împotriva lui Huijsen pentru un fault asupra lui Giuliano și i-a arătat madrilenului cartonaș galben. După ce a fost atenționat de Trujillo Suarez, arbitrul a mers să revadă faza la monitor și, de această dată, a decis să îl elimine pe Huijsen.

Grimaldo a transformat penalty-ul și a făcut 1-0. În minutul 59, scorul a devenit 2-0 după golul lui J. David. În minutul 76, Madrid a avut șansa de a reduce diferența la 2-1, când Diomande a scăpat singur cu Oblak, însă portarul a avut câștig de cauză.

Echipa noastră a reușit totuși să înscrie în minutul 89, printr-o lovitură de cap a lui Rudiger, după o lovitură liberă executată de Bernardo. Din acel moment și până la fluierul final, echipa lui Mourinho a forțat egalarea, însă fără succes”, au scris spaniolii.

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