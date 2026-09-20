Jose Mourinho (63 de ani) a fost antrenorul la care a apelat președintele Florentino Perez, în disperare de cauză, după două sezoane în care Real Madrid n-a câștigat nimic. Ceea ce înseamnă un dezastru la un club de talia Realului.

Problema e că, la cum arată clasamentul din La Liga în momentul de față, Perez trebuie să-și pună speranțele într-un miracol în ceea ce privește cucerirea titlului. După rezultatele înregistrate, în această etapă, „galacticii“ s-au mai îndepărtat de locul 1!

Real Madrid, bătută fără drept de apel de Atletico

La 24 de ore după ce Barcelona a mai făcut o demonstrație de forță, 3-1 cu Sevilla în deplasare, arena „Metropolitano“ a găzduit derby-ul orașului Madrid: Atletico – Real. După o prima repriză albă, echilibrul s-a rupt, în minutul 50. Pentru că Huijsen a văzut „roșu“ direct, lăsând Realul în zece.

Imediat, trupa pregătită de Diego Simeone a profitat de superioritatea numerică. Grimaldo a marcat din penalty-ul provocat de Huijsen din postura de ultim apărător. Apărătorul de 21 de ani l-a faultat pe fiul lui Diego Simeone, Giuliano (23 de ani).

La șase minute după deschiderea scorului, același Giuliano Simeone a fost, din nou, în prim-plan. De această dată, jucătorul argentinian a punctat pentru 2-0 (59). Finalul a fost incins, după reușita lui Rudiger (89) pentru Real, dar punctele au mers în contul celor de la Atletico, învingătoare cu 2-1.

Grație acestui succes, echipa lui Simeone a urcat pe locul 2 în La Liga, având 16 puncte din șapte meciuri. Lider e Barcelona cu 21 de puncte, procentaj de sută la sută după șapte runde! Real e formația care încheie podiumul cu15 puncte.