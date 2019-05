Real Madrid a semnat cel mai mare contract de sponsorizare din istoria fotbalului si va primi peste 1.000.000.000 EURO

Real Madrid va evolua in echipamente Adidas cel putin pana in 2028.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Real Madrid si Adidas au semnat cel mai mare contract de sponsorizare

Real Madrid, clubul de fotbal cu cele mai mari venituri din lume, si producatorul german de echipament sportiv Adidas au anuntat miercuri prelungirea contractului lor de parteneriat, pentru o suma record estimata la 120 milioane euro pe sezon, conform presei spaniole.

Legate de "trei decenii", legendara echipa spaniola si compania germana au incheiat un nou acord, valabil pana in iunie 2028, a precizat Adidas intr-un comunicat.

Adidas produce din 1998 tricoul alb al "galacticilor", detinatorii recordului de trofee cucerite in Cupa Campionilor Europeni/Liga Campionilor (13), aflati in prezent pe locul al treilea in La Liga.

Real Madrid a evocat, la randul sau, intr-un comunicat, "un acord fara precedent in istoria industriei sportului".

Desi cele doua parti nu au dezvaluit niciun detaliu financiar al noului contract, cotidianul sportiv spaniol Marca afirma ca acest parteneriat urmeaza sa aducă 120 milioane de euro pe an clubului madrilen.

Daca aceasta suma se va confirma, va fi un record pentru lumea fotbalului. In 2014, Adidas a semnat un contract cu Manchester United, care asigura clubului englez suma minima de 750 milioane lire sterline (peste un miliard de euro la momentul respectiv) pe o perioada de zece ani (aproximativ 100 milioane euro pe an), o valoare fara precedent la momentul respectiv.

Conform cabinetului Deloitte, Real Madrid a revenit recent in fruntea clasamentului cluburilor de fotbal cu cele mai mari venituri din lume: in sezonul 2017-2018, gruparea de pe Santiago Bernabeu a inregistrat o crestere puternica a cifrei de afaceri, care a atins valoarea de 750,9 milioane euro.

Real Madrid a facut, in septembrie 2018, un imprumut pe termen lung, de minimum 525 milioane euro, pentru a finanta modernizarea stadionului Santiago Bernabeu, lucrarile urmand sa se finalizeze pana in 2022.