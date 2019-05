Florentino Perez il astepta pe Santiago Bernabeu, dar el a retrogradat pentru a patra oara la rand! Ce s-a intamplat cu antrenorul dorit de Real Madrid!

Perez a luat in calcul numirea lui pe banca lui Real Madrid.

Carlo Ancelotti a castigat UEFA Champions League cu Real Madrid in 2014, insa dupa un an a plecat de pe Santiago Bernabeu. Florentino Perez l-a avut pe lista in acel moment si pe Francisco Jemez Martin, antrenorul lui Rayo Vallecano la acea vreme.

Jemez Martin trecea prin cea mai buna perioada a carierei sale, fiind laudat de presa din Spania, chiar daca nu a obtinut vreun trofeu. Echipa sa practica un fotbal placut, reusind sa aiba o posesie superioara Barcelonei, ceea ce le-a atras atentia celor de la Real.

In cele din urma, pe Santiago Bernabeu a ajuns Rafael Benitez si Francisco a ramas la Rayo Vallecano. Din acel moment, pentru el a inceput declinul. La un an distanta, echipa sa a retrogradat in Segunda Division.

Dupa aceasta nereusita, Jemez Martin a plecat la Granada, insa in 2017 a retrogradat si cu noua lui echipa. A preluat-o pe Las Palmas in 2018, reusind contraperformanta sa retrogradeze si cu aceasta formatie. Francisco a plecat pentru o perioada in Mexic, insa s-a intors in acest sezon pentru a o salva pe Rayo de la o noua retrogradare. A preluat echipa intr-un moment delicat si nu a reusit sa o mentina in La Liga, ajungand din nou in Segunda Division.