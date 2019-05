Real Madrid poate realiza cel mai costisitor transfer! Cerintele INCREDIBILE ale jucatorului! Cine este gata sa vina pe Santiago Bernabeu!

Zinedine Zidane il doreste pe Paul Pogba la Real Madrid, iar Florentino Perez este gata sa ii implineasca dorintele antrenorului francez. Madrilenii sunt gata sa faca una din cele mai costisitoare mutari din istoria clubului.

Conform France Football, Real Madrid ar urma sa il tranfere pe Paul Pogba pentru 140 de milioane de euro. Suma nu este suficienta pentru sefii lui Manchester United, iar Toni Kroos sau Gareth Bale ar putea ajunge pe Old Trafford, ca parte din transfer. Cerintele fotbalistului francez reprezinta in acest moment un impediment in realizarea mutarii.

Fox Sport scrie ca Pogba le-a cerut spaniolilor un salariu de 24 de milioane de euro/an, o casa in cartierul de lux al Madridului si doua masini de lux.

France Football latest reporting on Paul Pogba to Real Madrid:

- Talks ongoing

- Transfer would likely cost €140m, but could include Toni Kroos and/or Gareth Bale

- Pogba's wage demands are currently a stumbling block

- Mino Raiola also frustrating Real Madrid representatives