Reactia SOCANTA a secundului de la Barcelona in timpul El Clasico! Imaginile care nu au fost vazute pana ACUM: "Ma c*c in c***a de mama!"

Antrenorul secund al lui Setien, Eder Sarabia, a fost surprins de camerele televiziunii spaniole in timp ce spunea niste cuvinte greu de reprodus.

Antoine Griezmann a avut o ocazie uriasa in minutul 21, cand a ratat ocazia de a deschide scorul.

"Marcheaza Antoine, sa ma c*c in c***a de mama!", a spus Eder Sarabia in acel moment.

Antrenorul secund a continuat cateva momente mai tarziu cu o noua replica nervoasa: "Nu face nimic din ce ar trebui sa faca! Ma c*c in Dumnezeu!"

Quique Setien's assistant coach Eder Sarabia couldn't hide his frustration during the Clasico between Barca & Madrid.

Antoine Griezmann missed a huge chance and Sarabia had his say????

"Score Antoine, I s**t on my f****ng mother," he shouted

The feeling was mutual????#FCBarcelona pic.twitter.com/5BUC7JUYnB