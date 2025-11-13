Carlo Ancelotti nu regretă plecarea de la Real Madrid: „Am luat decizia corectă”

Un fotbalist român debutează astăzi la naționala Ungariei!

O onoare pentru orice jucător de la Barcelona! Iniesta a vorbit la superlativ despre el: „Atât de multă calitate”

Echipa naţională de fotbal a Argentinei, condusă de căpitanul Lionel Messi, a fost aclamată, joi, de peste 20.000 de spectatori, marea majoritate argentinieni, în timpul antrenamentului deschis publicului, desfăşurată pe stadionul Martinez Valero din Elche (estul Spaniei), foarte aproape de locul unde este cazată în aceste zile, informează EFE.

Clubul Elche, deţinut de agentul de fotbal Christian Bragarnik, a organizat o sesiune de antrenament, premergătoare amicalului de vineri din Angola, rezervând campioanei mondiale o atmosferă de sărbătoare.

Drapelul Argentinei a fluturat pe tabelele video în timpul sesiunii, la fel ca şi un banner imens în tribuna principală cu sloganul "Să trăim încoronaţi de glorie", împodobit cu imagini cu Maradona, Messi şi restul campionilor mondiali.

Show total și la antrenamentele Argentinei



În minutele dinaintea ieşirii jucătorilor, sistemul de sonorizare al stadionului a distrat publicul cu cântece tipic argentiniene, inclusiv popularul "Muchachos", un imn neoficial devenit celebru după ultima Cupă Mondială.

Cel mai emoţionant moment al antrenamentului a fost când jucătorii au ieşit pe teren pe acordurile imnului naţional argentinian, cântat de miile de fani prezenţi în tribune.

Salutul starului Leo Messi către una dintre tribune a fost întâmpinat cu un val de scandări de susţinere a căpitanului echipei naţionale.

Bragarnik, în calitate de gazdă, a întâmpinat echipa naţională a Argentinei la coborârea din autocar, a cărui sosire a provocat blocaje la intrările în stadion. Mii de fani, purtând tricouri albastru şi alb şi fluturând steaguri, au însoţit autocarul, iar euforia a izbucnit când Messi a coborât, întâmpinat de un vuiet asurzitor, scrie Agerpres.

Printre cei prezenţi la sesiune s-au numărat antrenorul lui Elche, Eder Sarabia, care a lucrat alături de Messi la Barcelona, căpitanul Josan Ferrandez şi portarul argentinian Matias Dituro.

Printre fani, tricourile lui Messi, în oricare dintre versiunile lor - Argentina, FC Barcelona sau Inter Miami - erau majoritare pe un stadion dedicat campionilor mondiali.

Campioana mondială Argentina, care şi-a asigurat deja un loc la Cupa Mondială de anul viitor, găzduită de SUA, Mexic şi Canada, va înfrunta Angola vineri la Luanda.

