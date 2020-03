Au spus ca nu se bat la titlu, dar tocmai au transferat un mijlocas crescut de Barcelona! Ce super-lovitura a dat FC Botosani! Anuntul OFICIAL facut de club

FC Botosani a realizat un tranfer spectaculos.

Echipa antrenata de Marius Croitoru, FC Botosani, l-a transferat pe mijlocasul David Babunski (26 de ani). Acesta este crescut de FC Barcelona si a evoluat pentru echipele de juniorii ale acesteia, precum si la Barcelona B.



"Mijlocasul macedonean David Babunski a semnat pe un an si jumatate cu FC Botosani. In varsta de 26 de ani, impliniti pe 1 martie, David a amia jucat la Omiya Ardija (Liga 2 Japonia), Yokohama F. M (Liga 1 din Japonia), Steaua Rosie Belgrad (Liga 1 Serbia), FC Barcelona B (Secunda Division B) si crescut la juniorii Barcelonei", se arata in comunicatul emis de FC Botosani pe site-ul oficial.





FC Botosani ocupa locul 3 in clasamentul Ligii 1 dupa egalul de pe teren propriu in fata celor de la FCSB. Echipa antrenata de Marius Croitoru se afla la 2 puncte de liderul CFR Cluj.