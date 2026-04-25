Anunțul momentului făcut de Neluțu Varga chiar înaintea derby-ului cu U Cluj!

Finanțatorul formației din Gruia a achitat o restanță financiară majoră către ANAF, rezolvând o situație urgentă chiar la limită.

Cu doar câteva ore înaintea partidei din etapa a șasea de play-off împotriva rivalei locale, Universitatea Cluj, patronul echipei CFR Cluj a virat suma de 600.000 de euro în conturile statului. Acești bani acoperă o tranșă dintr-o datorie eșalonată, care avea termenul limită stabilit pentru data de 24 aprilie.

„S-a rezolvat. Am trimis banii, așa cum am promis. Nu mai e nicio problemă. Am lăsat plata pentru ultima zi a termenului, dar am achitat-o. De acum nu mai sunt probleme. Aceasta a fost cea mai mare plată. În lunile viitoare ratele sunt mici, câteva zeci de mii de euro. Nimic de speriat”, a transmis Neluțu Varga, potrivit GSP.

Bilanț financiar negativ în Gruia

Chiar dacă această plată urgentă a fost efectuată, cifrele oficiale indică o situație de ansamblu complicată pentru gruparea feroviară. Potrivit raportului financiar aferent anului 2025, CFR Cluj a înregistrat pierderi de 5,8 milioane de euro într-un singur an. Mai mult, datoriile totale ale echipei au atins pragul de 25.500.000 de euro.

Greșeala care trebuie evitată dacă ai o mașină cu transmisie automată. Ce să nu faci niciodată la semafor

stirileprotv Greșeala care trebuie evitată dacă ai o mașină cu transmisie automată. Ce să nu faci niciodată la semafor

