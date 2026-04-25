Anunțul momentului făcut de Neluțu Varga chiar înaintea derby-ului cu U Cluj!

Cu doar câteva ore înaintea partidei din etapa a șasea de play-off împotriva rivalei locale, Universitatea Cluj, patronul echipei CFR Cluj a virat suma de 600.000 de euro în conturile statului. Acești bani acoperă o tranșă dintr-o datorie eșalonată, care avea termenul limită stabilit pentru data de 24 aprilie.

„S-a rezolvat. Am trimis banii, așa cum am promis. Nu mai e nicio problemă. Am lăsat plata pentru ultima zi a termenului, dar am achitat-o. De acum nu mai sunt probleme. Aceasta a fost cea mai mare plată. În lunile viitoare ratele sunt mici, câteva zeci de mii de euro. Nimic de speriat”, a transmis Neluțu Varga, potrivit GSP.